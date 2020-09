ANPE tacha de irreal la cifra de 3.000 docentes más en C-LM y alega que se cuentan jubilaciones y contratos parciales

CIUDAD REAL, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato docente Anpe ha tachado de irreal la cifra dada por el Gobierno regional de la contratación de 3.000 docentes más para afrontar las medidas que se han tenido que tomar para contener la pandemia de coronavirus en los centros educativos. Desde el sindicato han denunciado que dentro de esta cifra la Consejería de Educación incluye las jubilaciones y que hay que incidir en las características de muchas de estas contrataciones son a tiempo parcial.

Así lo ha manifestado este jueves la presidenta esta organización sindical en la provincia de Ciudad Real, Mónica Sánchez de la Nieta, que ha hecho el balance del inicio de este curso escolar "especial y complicado".

Así, ha explicado que desde el sindicato "han hecho números" y si restan las 956 plazas aproximadamente que desde la Consejería admiten que les quedan por repartir del Plan de Refuerzo Educativo, significa que de los 3.000 docentes anunciados han adjudicado unas 2.050 plazas aproximadamente. Un dato que para el sindicato "no es cierto" porque si se tiene en cuenta la cobertura de plazas de jubilaciones, "de obligado cumplimiento" les salen la cifra de 700 profesores, frente a los más de 2.000 que admite la Consejería.

Algo también extrapolable a la provincia de Ciudad Real, donde según los números del sindicato no se han contratado a más de 250 docentes frente a los 425 admitidos por la delegación provincial del Gobierno regional.

Pero no son solo números, ha añadido, ya que hay que mirar también el tipo de jornada que se contrata al profesorado y ha invitado a mirar las listas de adjudicación publicadas en el web de la Junta y se puede observar "la elevada tasa de tiempos parciales que se están adjudicando".

Desde la organización sindical también se ha denunciado que se "ha llegado tarde para iniciar un curso con todas las medias de seguridad" y han tachado de "inadmisible" la falta de organización y planificación de las autoridades tanto regionales como nacionales que han llevado a una sensación de "incertidumbre y a una falta de confianza" de la comunidad educativa.

"Si la administración asume sus funciones y ejerce todas sus responsabilidades, tendremos un curso académico exitoso" ha añadido.

Ha recordado las exigencias que desde hace meses lleva haciendo esta organización sindical como el cumplimento de las medidas de seguridad e higiene, protocolos de actuación claros y concretos y la dotación de todos los recursos materiales y personales necesarios.

En este punto, ha incidido en la figura de la enfermería escolar, ya que en opinión de Sánchez de la Nieta no se puede dejar en manos de un docente la responsabilidad de decidir sobre si un miembro de la comunidad educativa está infectado o no. También ha tachado de insuficiente las 38 enfermeras escolares adjudicadas por la Consejería.

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

La presidenta de Anpe Ciudad Real también ha enumerado las principales reivindicaciones que les han hecho llegar los equipos directivos de la provincia en este inicio de curso que la mayoría, en sus palabras, han calificado de "difícil" e incluso "caótico".

La mayoría de las quejas de los centros educativos tienen que ver, ha incidido, en la falta o llegada de material de seguridad insuficiente para hacer frente a las nuevas medidas. Así en muchos centros han confesado que faltan papeleras de pedal, mamparas, mascarillas, dispensadores de gel, jabón y ordenadores y que "los termómetros no funcionan bien".

Pero que tampoco han recibido el 20 por ciento de partida extraordinaria prometida para comprar material de protección y sanitario, así como los profesores nuevos para realizar los últimos desdobles concedidos, ni tienen recursos personales para cubrir bajas o ausencia del profesorado en las aulas burbuja y otro tipo de personal necesario como limpieza u ordenanzas.

También han denunciado la falta de previsión en las citaciones para la realización de los test serológicos al personal interino que se iniciaron este miércoles día 9 por lo que no pudieron iniciar el curso y que los profesores que dieron positivo en las anteriores pruebas no han sido sustituidos.

Respecto a las obras de reforma desde el sindicato opinan que tampoco se han concedido ni planificado bien, y ha puesto como ejemplo como un colegio de la capital, el Santo Tomás de Villanueva, no ha podido abrir sus puertas, el CP Calderón de la Barca de Puertollano no tiene terminada una de sus tres entradas y el Virgen del Espino de Membrilla no ha podido ofertar el servicio de comedor ya que no se ha llevado a cabo la obra.

Por otra parte, Sánchez de la Nieta ha querido recordar a todos los padres la obligación de asegurar la educación de sus hijos ya que la educación en España es obligatoria y presencial, "a fecha de hoy no existe otro modelo", y los ha invitado a que cumplan con su obligación de llevar a sus hijos al colegio. Una recomendación realizada ante lo ocurrido en un colegio de Puertollano en el que el primer día solo acudieron cinco alumnos y la presentación de un escrito por parte de los padres del centro donde solicitan al delegado provincial la educación a distancia por videoconferencia por falta de confianza ante las medidas.

Finalmente ha pedido un aplauso para los docentes por su implicación y ha solicitado a alumnos, padres y docentes respeto y cumpliendo de las recomendaciones sanitarias para conseguir salir de la pandemia lo antes posible.