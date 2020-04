APIT C-LM se une a la campaña 'A ingreso cero, cuota cero' ante el "batacazo" sufrido por guías de turismo

La Asociación ha elaborado un vídeo para dar visibilidad esta problemática

La Asociación Regional de Guías de Turismo de Castilla-La Mancha (APIT) se ha unido a la campaña puesta en marcha a nivel nacional por la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) 'A ingreso cero, cuota cero' ante el "terrible batacazo" que supone para el sector la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el secretario de APIT, Enrique Galdeano, quien ha destacado la particularidad que sufren los guías de turismo tras la declaración del estado de alarma al no aparecer expresamente en el Real Decreto como actividad que no pueda trabajar.

"Sí que se menciona en el artículo 7 el turismo y todos sus derivados, con lo cual, obviamente, no podemos trabajar y también menciona específicamente que todos los museos permanecerán cerrados y las aglomeraciones prohibidas", indica.

No obstante, insiste en que al no mencionar el Real Decreto el Código Nacional de Actividad Económica (CNAE), el 7990, a los guías de turismo, muchas mutuas se han escudado en ello para no declarar el cese de actividad y no poder acceder a la prestación complementaria y estar eximidos durante el estado de alarma de pagar la cuota de autónomos.

En este sentido, ha explicado que cada guía de Castilla-La Mancha elige la mutua que quiere y que hay dos mutuas en la región, como Solimat y Fremap, que sí que están concediendo el cese de actividad para llegar a las ayudas y que sea la misma mutua la que se haga cargo de la cuota de autónomo mientras se prolongue el estado de alarma.

No obstante, ha abundado en que hay mutuas que lo están denegando. "No es que no tengamos ingresos porque nos vaya mal el mercado, sino que legalmente no podemos trabajar", ha argumentado Galdeano, para añadir que si emitieran ahora una factura sería ilegal.

ACCIONES A REALIZAR

Además de adherirse a esta campaña, desde la Asociación Regional de Guías --junto a otras asociaciones oficiales de guías de otras regiones, están, mediante la Confederación de Guías Oficiales de Turismo de España (Cefapit), en contacto con la Secretaria de Estado de Turismo para transmitirle este problema.

Así, le han transmitido a la Administración que se han encontrado "incongruencias" en el sentido en que una mutua de una determinada zona de España concede el cese de actividad y en otras zonas no. "A su vez la Secretaría de Estado ha contactado con la Asociación Nacional de Mutuas para pedir explicaciones".

Además de este canal institucional, desde APIT han iniciando una campaña de concienciación en los medios de comunicación de esta campaña y han elaborado un vídeo basado en una videoconferencia multitudinaria entre asociados en el que comentaron la situación y exhibieron un cartel con el lema 'A ingreso cero, cuota cero'.

Un vídeo que se va a difundir por los canales habituales de la Asociación y allá donde pueda llegar, como las redes sociales o diferentes medios de comunicación.

