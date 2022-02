Aprobado el presupuesto municipal de Albacete para 2022 con los votos a favor de Cs y PSOE y la abstención de UP

ALBACETE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha dado luz verde al presupuesto municipal para 2022, cifrado en más de 179 millones de euros, con los votos a favor de Ciudadanos y PSOE y la abstención de Unidas Podemos.

Ha sido durante la sesión extraordinaria que ha tenido lugar este lunes, donde el Partido Popular, Vox y la concejala no adscrita, María Teresa García, han rechazado el proyecto, al considerar que se trataba de unos presupuestos "partidistas y corporativistas" que no atendían a las necesidades de la ciudadanía, con enmiendas a la totalidad que no han salido adelante.

"No es el presupuesto que necesita Albacete, hay riesgo de incurrir en déficit y disparan la deuda bancaria. Con estos presupuestos, el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento alcanzará casi el 75 por ciento, ha vuelto la etapa del despilfarro", ha criticado el edil 'popular', Alberto Reina.

Del mismo lado, desde VOX, su portavoz municipal, Rosario Velasco, ha alegado que "no son unos presupuestos reales, nos endeudan y siguen la Agenda 2030, que es algo con lo que no estamos de acuerdo".

Por su parte, la concejal responsable del área, María José López, ha defendido que son unos presupuestos que "atienden a las personas, prestan servicios públicos y fomentan e impulsan las actividades que hagan que la capital sea la primera ciudad de Castilla-La Mancha".

Las nuevas cuentas incluyen también el paquete de enmiendas parciales presentado por la formación morada, con cerca de una veintena de iniciativas encaminadas a aumentar las partidas destinadas a cooperación internacional y la Filmoteca, limpiar los humedales y tramos descubiertos del canal de María Cristina, dinamizar la cultura en barrios y pedanías, crear las escuelas de verano, impulsar el observatorio de la soledad no deseada, remodelar calles y accesos de la ciudad o crear una infraestructura para alojar a los temporeros.

Iniciativas que se han aprobado con el apoyo de UP, Cs y PSOE y los votos en contra del resto de las formaciones, que, de nuevo, han considerado que no son acordes a la situación que atraviesa el país.

"No es momento para muchas cosas, no estoy en contra de hacerlas, pero creo que ahora no corresponde, se deben hacer otro tipo de cosas", ha señalado García.

La aprobación de estas enmiendas ha servido para que Unidas Podemos se abstenga, evitando así el bloqueo de los presupuestos, lo que no implica, según han explicado desde la formación Nieves Navarro, que estén de acuerdo en su totalidad.

"Son presupuestos del PSOE y Cs y sus prioridades no coinciden con las nuestras, además, la forma en la que gastan el dinero público dista mucho de la forma en la que lo haría UP, pero queremos que estos presupuestos sean un punto de partida para comenzar a andar", ha señalado la concejala, que ha pedido transparencia y concreción al Equipo de Gobierno de cara a futuros proyectos.

Asimismo, se han incluido las enmiendas presentadas de manera conjunta por PSOE y Cs, con un incremento de 90.000 euros para mejoras en pedanías, un convenio de atención a inmigrantes dotado con 4.000 euros o un incremento de 10.000 euros para Eurotaxi.

En este sentido, desde la formación naranja, el concejal de Sostenibilidad y Cambio Climático, Julián Ramón, ha celebrado que son unos presupuestos que "miran hacia delante para que Albacete sea más y mejor, para que la calidad de vida de los ciudadanos sea mejor, que venga la gente a conocer la ciudad, que sea más transitable y que los negocios tengan más negocio", apuntando que "no son tal como nosotros los hubiéramos hecho si estuviéramos solos".

EL SPLCLM PIDE A GRITOS LA DIMISIÓN DEL ALCALDE

El pleno ha comenzado con la lectura por parte del alcalde, Emilio Sáez, del comunicado, elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias, condenando la invasión militar rusa de Ucrania y los gritos de más de una decena de agentes del Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha, que han pedido su dimisión.

Con pancartas y sirenas, los asistentes han recibido al primer edil y han interrumpido la presentación del proyecto de presupuestos con gritos de "alcalde dimisión". Ha sido tras la concentración, convocada por el sindicato a las puertas del Ayuntamiento al comienzo del pleno, para protestar por las horas que, aseguran, el Equipo de Gobierno les debe.

Según han expuesto en un comunicado enviado a los medios, el Ayuntamiento de Albacete "ha vuelto a vulnerar sus derechos" al pretender eliminar "de forma unilateral y fuera de los cauces legalmente establecidos" cerca de 1.000 días que la plantilla "no ha podido disfrutar por necesidades de servicio".

Desde el sindicato aseguran que han pedido hasta en dos ocasiones la convocatoria de la Mesa General de Negociación y acusan al alcalde y la concejala de Recursos Humanos y Seguridad de "hacer oídos sordos y mirar para otro lado".