Aprobado el primer presupuesto del actual equipo de Gobierno de Guadalajara, de 96 millones, sin apoyo de la oposición

GUADALAJARA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha sacado adelante, con los 13 votos a favor del equipo de Gobierno (PP y Vox) y el voto en contra de los 12 concejales que conforman la oposición (PSOE y Aike) las primeras cuentas del Gobierno municipal destinadas a la capital este año 2024, un presupuesto que asciende a 96 millones de euros y que supone un incremento del 5,8% con respecto al ejercicio de 2023.

Unas cuentas que han sido aprobadas sin que previamente se haya aceptado ni una sola de las enmiendas parciales ni a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición, entendiendo el actual Gobierno municipal que si no estaban de acuerdo con estos presupuestos podían haber planteado alguna enmienda encaminada a la bajada del IBI y de los gastos, que no han hecho.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha cerrado los turnos de intervenciones calificando estas cuentas como "rigurosas, equilibradas, serias, inversoras".

"No son ficticias ni fraudulentas", ha remarcado, insistiendo, ante las críticas del PSOE de un Gobierno "gris", en que "lo único que había de color y ya se está marchitando está en la calle Miguel Fluiters, porque, de todo lo demás, Alberto Rojo no supo estar a la altura de los grandes alcaldes ciudad", dejando un "agujero vivo" de más de 20 millones euros.

Tras repasar algunas de las partidas de ese agujero que ha motivado que su Gobierno haya tenido que subir el IBI, y la deuda viva que dejó su predecesor, Guarinos ha declarado que "las mentiras tienen las patas muy cortas". Además, la alcaldesa, en su intervención, ha criticado a los grupos de la oposición que falten a la verdad hablando de puestos a dedo cuando fueron ellos "los que lo hicieron".

"El actual equipo de Gobierno no ha creado ni uno solo puesto a dedo y pone fin al caos y desorden que ustedes tenían", ha subrayado, abaundando en que "este proyecto de Presupuestos es bueno para nuestros vecinos y cambiará el rumbo ciudad para los próximos cuatro años".

PRESUPUESTO "RIGUROSO"

Para el concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban, se trata de un Presupuesto "real, riguroso y equilibrado", que les permitirá mantener el equilibrio presupuestario y "corregir" las cuentas "ficticias" del anterior alcalde, el socialista Alberto Rojo, que "se inventaba los ingresos" dejando en herencia "un agujero histórico" a esta ciudad.

"Hay que ser muy cuidadoso con el dinero público porque las subidas de impuestos son obligadas por los desmanes de algunos", ha remarcado Esteban ante las críticas de los grupos de la oposición por la subida del IBI un 17% y también de las propias cuentas, cuando todo el tiempo desde el equipo de Gobierno se había criticado que su predecesor había inflado los ingresos.

Esteban ha calificado de "cuento malo" las observaciones del Grupo Municipal Socialista, a quien "han pillado con el carrito del helado", asegurando que es falso que desde el Ayuntamiento se contrate a amigos tal y como afirman desde las filas socialistas.

Las principales apuestas políticas de estas cuentas, según Esteban, pasan por mejorar la seguridad y el tráfico y la movilidad, destacando la inversión del nuevo Parque de Bomberos que ya está en marcha, el nuevo contrato del transporte urbano y que se incrementa en más de un millón de euros la mejora de las zonas verdes de la ciudad.

Según ha explicado, se trata de unas cuentas que reflejan una apuesta "decidida por los servicios sociales, igualdad, mayores, cooperación al desarrollo y diversidad", en las que, entre las inversiones para este año, cabe reseñar la terminación del aparcamiento disuasorio de la calle Hermanos Fernández Galiano, nichos y sepulturas, juegos infantiles, dotación para las obras centro social de la calle Cifuentes, actuaciones en la Plaza de Toros por valor de 80.000 euros, instalaciones deportivas, equipos informáticos, y 120.000 euros renovar vehículos parque móvil que están en situación muy precaria. Para el albergue Betania hay 160.000 euros y 100.000 euros para obras del santuario Virgen de la Antigua.

Desde el Grupo Municipal Vox, su portavoz, Víctor Juan Morejón, ha señalado que a él tampoco le ha gustado tener que subir el IBI y "de haber podido no subirlo, lo hubiésemos hecho", ha dicho, recriminando también a los grupos de la oposición que no quieran ayudar a las mujeres de la Red Madre al no apoyar el dinero destinado a este colectivo.

PSOE NO VE NOVEDAD EN INVERSIONES

Desde las filas socialistas, la portavoz Lucía de Luz ha tratado de ilustrar con datos y gráficos gran parte de su exposición, en la que ha criticado al actual Gobierno municipal de ir a "rebufo" en todo porque "no hay ninguna novedad en inversiones".

También les ha recriminado su falta de apuesta por la cultura y los temas sociales, pidiendo explicaciones a la alcaldesa.

"Volvemos a la Guadalajara gris del PP", ha subrayado, tachando de "estafa" estas cuentas, en las que, además, ha señalado que quienes hablaban de autobombo ahora "triplican" las partidas en publicidad y propaganda.

Para la portavoz de Aike, Susana Martínez, los 96 millones de estas cuentas denotan que se siguen "inflando". "Es un presupuesto "hinchado" de quienes en su momento ponían el "grito en el cielo por la inestabilidad presupuestaria, y siguen en ello".

También ha calificado de "miserable" la partida de 100.000 euros destinada a la Cultura, que atribuye a que "no la apoyan".

TASA DE BASURAS

Una sesión plenaria en la que también ha salido adelante, con polémica verbal incluida, solo con el apoyo de los 13 concejales del equipo de Gobierno y la oposición de PSOE y Aike, la modificación de la tasa de basuras, cuya actualización supondrá una subida a los vecinos de unos 16 euros al año, es decir, "un euro y pico al mes", incremento que responde al cumplimiento de la normativa europea.

Para un futuro, Esteban ha anunciado la puesta en marcha de una herramienta que permita conocer quién produce más residuos, sin que se haya aceptado la propuesta de los grupos de la oposición de una subida progresiva y de que se pague más en base al tamaño de la vivienda y a los empadronados en la misma.

Desde el Grupo Municipal Socialista, Lucía de Luz ha pedido que ya que se sube la tasa a los ciudadanos, se mejore el servicio, porque se baja la partida en limpieza y se sube la tasa de basuras, y eso "no es muy coherente".

Desde Aike, Susana Martínez ha demandado sin éxito que sea una subida progresiva mientras se establecen criterios para que pague más el que más residuos produce y ha lamentado que todo se solucione "tirando del bolsillo de los vecinos".