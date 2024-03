Una arquitecta acusa a alcalde Talavera de manipular "de forma abyecta" un informe suyo para la plataforma logística

Gregorio responde que se trata de un proyecto privado y que el Ayuntamiento tan solo comunicó la presentación de una consulta



TOLEDO, 6 Mar.

La arquitecta Pilar Amores ha remitido un escrito al alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, en el que haciendo alusión al anuncio de que arrancaban los trámites iniciales para la implantación de la futura plataforma logística de la ciudad y refiriéndose al "documento de dudoso gusto" exhibido, le acusa directamente de manipularlo "de forma abyecta".

En la carta, recogida por Europa Press, asegura que el documento conformado por 18 páginas "ha manipulado y alterado de manera abyecta, sin mi conocimiento ni consentimiento, información y documentación elaborada por mí en el ámbito de la encomienda de servicios realizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el único PLSI de Talavera de la Reina que actualmente se encuentra en tramitación".

Una manipulación que llega "hasta el punto de que se incorporan varios planos que, partiendo de los que confeccioné, han sido modificados sin empacho y sin ni tan siquiera retirar mi nombre y el de la empresa que dirijo, que constan en la parte inferior derecha de los mismo".

Es para la arquitecta "tan burdo como inaceptable este comportamiento, rayando en lo delictivo en cuanto emplea y manipula torticeramente documentos oficiales constantes en archivos de la Administración regional, que daña gravemente mi honor y mi imagen, por hacerme partícipe de una iniciativa en la que no he intervenido ni prestado consentimiento".

"Carece del menor rigor técnico, impropio de un gabinete urbanístico y de una administración local como el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, que cuenta con personal técnico que bien parece no ha sido consultado antes de la divulgación de la noticia", añade.

Insiste en que este documento "bien parece una burla a la Corporación que preside". "Le pido que con carácter inmediato, proceda a publicar en los mismos medios donde ha difundido la noticia la correspondiente rectificación y requiera a los promotores de esa iniciativa para que, cuando menos, retiren mi nombre y el de la empresa que dirijo de los documentos presentados, que dañan mi reputación profesional, advirtiéndole de que, en caso contrario y lamentándolo mucho, no tendré otro remedio que ejercitar las acciones pertinentes", remata la carta.

GREGORIO RESPONDE QUE ES UN PROYECTO PRIVADO

De su lado, el alcalde de la Ciudad de la Cerámica, José Julián Gregorio, ha salido a responder a Pilar Amores, señalando que desde el Ayuntamiento únicamente se ha trasladado a los medios de comunicación "que ya se ha presentado en sede electrónica en el Ayuntamiento la documentación del 'Proyecto TT La Nao de Talavera', para la consulta de la propuesta urbanística para redacción alternativa técnica y consecución de agente urbanizador del Proyecto DIR TT Transporte Tecnológico de la Plataforma Logística Intermodal de Talavera de la Reina".

Gregorio ha subrayado "que se trata de un proyecto privado" y desde el Ayuntamiento "únicamente" se han referido a "una consulta que se ha hecho en el Ayuntamiento y los puestos de trabajo que se pueden crear".

Gregorio ha reiterado que este proyecto "es ajeno al Ayuntamiento, y el equipo de Gobierno no ha intervenido en absoluto en la documentación que la empresa ha registrado en el Ayuntamiento, porque no tenemos nada que ver con los documentos que una empresa privada registre en el Ayuntamiento, como es lógico".

Por otra parte, el alcalde ha afirmado que desde el Ayuntamiento no se ha difundido ninguna documentación del proyecto como tampoco ningún vídeo ni ningún plano, como se puede comprobar en la web y redes sociales oficiales del Consistorio, donde sólo obran dos notas de prensa que hacen referencia al inicio de los trámites del proyecto y los puestos de trabajo que puede generar.

En este sentido, ha pedido que "no acuse a un alcalde y a un equipo de Gobierno de cosas que no son, porque este alcalde lo único que ha hecho ha sido reunirse con unos empresarios que han presentado un proyecto que puede ser muy bueno para la ciudad", pero que no haga acusaciones falsas ni gratuitas "porque no hemos sacado a la luz ni hemos distribuido ninguna documentación con respecto a un proyecto que es absolutamente privado".