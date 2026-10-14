El arzobispo de Toledo hace un llamamiento a la oración por la salud del Papa León XIV tras su operación

Archivo - El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves - ARZOBISPADO DE TOLEDO - Archivo
TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha llamado a todo el clero y los fieles de la Iglesia Católica en la provincia a la oración por la salud del Papa León XIV ante su operación de extracción de un adenocarcinoma pulmonar.
Cerro Chaves ha trasladado la petición de "intensificar nuestra oración", para que el líder de la Iglesia Católica tenga una "pronta recuperación y el fortalecimiento de sus fuerzas para continuar la misión que el Señor le ha confiado", según ha trasladado el Arzobispado en un comunicado.
Además, ha solicitado "que cada comunidad encuentre ocasiones concretas para encomendarlo al Señor, pidiendo por su salud, dando gracias a Dios por el éxito de su operación y por una convalecencia serena y fecunda".