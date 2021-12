Arzobispo de Toledo llama a fortalecer los vínculos familiares para evitar una dispersión individualista e insolidaria

TOLEDO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha hecho una llamada "para fortalecer los vínculos familiares y los de nuestras comunidades, para evitar una dispersión individualista e insolidaria". "Pongamos todos los medios", ha apelado en su mensaje de Navidad.

"Que las circunstancias que vivimos no nos impidan encontrar al Enmanuel -al Dios con nosotros- en nuestros hermanos. Hagamos cuanto podamos por acudir en ayuda los que se encuentran más heridos en el camino de la vida", ha remarcado en su mensaje a los medios.

Tras un año que no ha sido fácil con "la pandemia, que no cesa y sigue trastocando nuestros planes" o "desastres naturales como el volcán de la Palma, el temporal de nieve", Cerro Chaves considera que "no hay mejor remedio para todas las dolencias que celebrar y contemplar --en familia-- que Cristo se ha hecho hombre".

También ha hecho mención "a la incertidumbre de numerosas familias que afrontan el presente y contemplan su futuro con temor y desconfianza".

Pide además fijarse en "el belén de tu casa, o el que ves por las

calles o en las iglesias" para seguir al Hijo de Dios "en el camino de la humildad". "Ahí está la llamada de Cristo en su Nacimiento: encontrarlo y servirlo en los hermanos más pobres, como nos dice el Evangelio".

"Pido al Niño Dios que nazca esta Navidad en nuestros corazones, en nuestras familias, en la Iglesia diocesana de Toledo y en el mundo entero", ha concluido.