Un aseo autolimpiable en el Parque de la Amistad, proyecto ganador de los presupuestos participativos de Guadalajara

El concejal de Participación Ciudadana de Guadalajara, Roberto Narro, y el concejal de Barrios, David García. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, Roberto Narro, y el concejal de Barrios, David García, han presentado este jueves los resultados del proceso de Presupuestos Participativos 2026-2027, una iniciativa que permitirá incorporar a los Presupuestos Municipales de 2027 los proyectos elegidos directamente por los vecinos de Guadalajara.

El proceso comenzó el pasado mes de abril con las reuniones de los Consejos de Barrio, continuó con la presentación de propuestas por parte de asociaciones vecinales y colectivos de la ciudad y culminó con el periodo de votación celebrado durante el mes de septiembre y hasta el pasado 19 de octubre.

Durante su intervención, el concejal de Participación Ciudadana, Roberto Narro, ha agradecido la implicación de asociaciones y vecinos y ha destacado que se han recibido un total de 1.356 formularios, de los que resultaron 1.055 votos computables.

"Estos votos y esta participación van a dar pie a unos proyectos que han sido los que han salido ganadores en cada barrio y que lo que hacen es mejorar la participación, mejorar los barrios y, al fin y al cabo, nuestra ciudad", señaló. Asimismo, aseguró que desde el Área de Participación Ciudadana se seguirá trabajando "para mejorar la participación y el procedimiento en futuras convocatorias".

Por su parte, el concejal de Barrios, David García, ha explicado que el proyecto ganador de ciudad ha sido la instalación de un aseo autolimpiable en el Parque de la Amistad, en el barrio de La Esperanza, una actuación muy demandada por los vecinos y que contará con una inversión de 150.000 euros dentro del modelo de reparto aprobado por los propios ciudadanos.

"Es un proyecto muy demandado en el barrio y en este parque, uno de los espacios con más vida de la ciudad", ha destacado García, quien ha recordado además el compromiso municipal de ejecutar la totalidad de los proyectos aprobados por los vecinos. "Desde el año 2024 el 100 por ciento de los presupuestos participativos se están llevando a cabo", ha afirmado.

Proyectos ganadores por Consejos de Barrio Los proyectos seleccionados por los vecinos en cada Consejo de Barrio han sido los siguientes, en el Consejo de Barrio 1 --Manantiales, Río Henares, La Chopera y La Estación--: una pista de bolos y petanca equipada con mobiliario urbano, mesas de juego, papeleras y arbolado hasta agotar presupuesto.

En el Consejo de Barrio 2 --La Rambla y Escritores--, una mejora de iluminación y jardinería, junto con la instalación de fuentes de agua potable; en Balconcillo y Casco Histórico, el proyecto 'Aromas del Casco Antiguo', basado en la plantación de especies aromáticas y vegetación de bajo consumo hídrico.

En la Esperanza, Llanilla y Amparo, un proyecto de renovación y mejora del mobiliario urbano del Parque de la Amistad y su entorno; en Adoratrices y Ferial el acondicionamiento del barrio mediante actuaciones de arte urbano y grafitis; en Aguas Vivas y Las Lomas-Bejanque, el acondicionamiento de los callejones de la calle Sevilla; y en Los Valles y Sanz Vázquez, la mejora y sustitución de aceras entre la sede de Cruz Roja y el Centro Social de la avenida de Venezuela.

ACTUACIONES EN PEDANÍAS Y URBANIZACIONES

En cuanto a las pedanías y urbanizaciones, los proyectos seleccionados han sido, en Iriépal construcción de un muro en la zona de la báscula de la calle Centenera e instalación de las letras identificativas de la pedanía y en Taracena la renovación de las pistas deportivas y del frontón.

En Usanos la adecuación de obra pública en la plaza del Ayuntamiento, en Valdenoches la mejora de la iluminación e instalaciones del parque de San Antonio y en El Clavín un programa de actividades de dinamización para todas las edades.

El Ayuntamiento de Guadalajara prevé que la mayoría de las actuaciones puedan ejecutarse durante el primer semestre de 2027, dando así cumplimiento a las propuestas elegidas por los vecinos y reforzando un modelo de participación ciudadana que permite decidir directamente sobre inversiones en los barrios y pedanías de la ciudad.