La Asociación de Autotaxis de Toledo acusan de "conducción temeraria" a los conductores de Vtc

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TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Autotaxis de la ciudad de Toledo han lamentado la "conducción temeraria" de conductores de Vtc que han llegado a la ciudad.

La asociación viene advirtiendo al Ayuntamiento de la conducción temeraria por parte de los conductores de estos vehículos, mostrando su preocupación puesto que "su trabajo se expone a riesgos provocados por conducciones violentas, que no respetan señales de tráfico y con exceso de velocidad", tal y como ha explicado en nota de prensa.

Esta asociación atribuye esta manera de circular a "la última infracción que provocó el fallecimiento de un joven motorista en la carretera de Piedrabuena" el pasado lunes 12 de octubre.

"Este lamentable accidente ha dejado en el hospital a otro joven pendiente de evolución", añaden.

Desde la asociación se pone de manifiesto la inquietud por parte de los profesionales del taxi, que desde la llegada de los Vtc a la ciudad de Toledo, "se exponen a los riesgos generados por los conductores de estos vehículos".

Consideran que el riesgo va en aumento y solicitan al Ayuntamiento que "adopten medidas que impliquen un control y seguimiento, para evitar más accidentes, a los que también se exponen los profesionales del taxi".

La asociación lamenta este último accidente y transmite sus condolencias a los familiares del joven fallecido.