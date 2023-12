Autorizados 4,2 millones para la licitación del nuevo contrato de transporte regular de viajeros desde Talavera a Toledo

TOLEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 4,2 millones de euros para la licitación del nuevo contrato de concesión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera desde Talavera de la Reina hasta Toledo, por un plazo de concesión de diez años.

Así lo ha explicado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, este martes en rueda de prensa, donde ha señalado que esta en una línea "de las más importantes en Castilla-La Mancha", que utilizan más de 150.000 usuarios al año y que permite conectar, además de Toledo y Talavera, 16 municipios de la provincia que están entre estas dos localidades.

En concreto, conecta Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos, Rielves, Barcience, Val de Santo Domingo, Alcabón, Santa Olalla, El Casar de Escalona, Cazalegas, Albarreal de Tajo, La Puebla de Montalbán, El Carpio de Tajo, Malpica de Tajo, Cebolla y Monteraragón.

Hernando ha resaltado que la nueva licitación contempla sobre todo dos novedades. "Por una parte, se va a renovar el 100 por cien de las flotas, y esto va a aumentar la confortabilidad y la mejora del servicio" y, por otra, se va a "plantear y a garantizar los refuerzos del transporte en horas punta, de tal manera que ninguna persona se quede en tierra porque los autobuses vayan llenos en aquellas horas donde más uso se hace de esta línea".

En este sentido, ha concretado, a preguntas de los medios que si tiene que haber un autobús a las 7 de la mañana y no aparece un autobús a esa hora, habrá una inspección y se sancionará a la empresa, al igual que si hace falta un refuerzo a una determinada hora "y no se presenta el refuerzo". "Por eso decimos que garantizamos (el servicio), en el sentido de que si no se cumple pues hay consecuencias", ha concluido.