Las ayudas LEADER movilizan 1,3 millones a empresas, empleo y servicios en la comarca Monte Ibérico-Corredor de Almansa - JCCM

ALBACETE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha asistido a la firma de 22 contratos de ayudas LEADER correspondientes a tres convocatorias realizadas por el Grupo de Desarrollo Rural Monte Ibérico-Corredor de Almansa. Con este acto se dará un nuevo impulso al desarrollo rural en esta comarca ya que la firma de estos 22 contratos movilizará una inversión de más de 1,3 millones de euros que recibirán una ayuda proveniente de fondos europeos de más de 612.000 euros.

Los proyectos están promovidos por autónomos, pequeñas empresas, personas emprendedoras y ayuntamientos, "lo que demuestra la capacidad de las ayudas LEADER para actuar en ámbitos muy diferentes", desde el apoyo a emprendedores, a la modernización de empresas, la mejora de infraestructuras y servicios públicos "y, en definitiva, la generación de nuevas oportunidades en nuestros pueblos", según ha indicado el consejero.

De los 22 contratos, el mayor volumen de inversión corresponde a la iniciativa privada con 12 proyectos de autónomos y pequeñas empresas que movilizan casi un millón euros y reciben más de 271.000 euros de ayudas europeas. Estas inversiones están dirigidas a modernizar y mejorar la competitividad de las empresas y diversificar la actividad económica de la comarca, ha informado la Junta en nota de prensa.

Las localidades en las que se ubicarán estas inversiones son Chinchilla de Montearagón, Pétrola, Montealegre del Castillo, Alpera, Higueruela y Caudete. Y los negocios en los que se realizarán van desde una planta procesadora de frutos secos, a alojamientos turísticos, una nueva clínica de fisioterapia, la modernización de otra dental, un obrador artesano o la mejora energética de una cooperativa, entre otros.

Continuando con el apoyo al mundo empresarial, se firman cuatro proyectos de emprendimiento, todos en Pétrola, que reciben una ayuda de fondos europeos de 27.000 euros cada uno para generar autoempleo, actividad económica y con ello favorecer el mantenimiento de población en el medio rural. Gracias a esta ayuda, conocida como bono emprendimiento, se pondrá en marcha una nueva panadería, un nuevo café bar, una cafetería vermutería y un hostal.

Por último, en el ámbito de las administraciones públicas, se firman seis actuaciones promovidas por ayuntamientos que supondrán una inversión de más de 321.000 euros que recibirán más de 233.000 euros de ayudas LEADER. Las actuaciones previstas mejorarán el equipamiento del Centro de Mayores de Hoya Gonzalo; se mejorarán las instalaciones deportivas en Pétrola, Montealegre del Castillo e Higueruela; se adecuará el entorno del lavadero en Chinchilla de Montearagón y se mejorará la piscina pública de Pozo Cañada.

Con esta firma, el Grupo de Desarrollo Rural Monte Ibérico-Corredor de Almansa alcanza un total de 2.400.000 euros en ayudas comprometidas en el actual periodo de programación 2023-2027, lo que representa el 80% de su cuadro financiero "y denota un compromiso muy elevado que demuestra la capacidad del Grupo para movilizar los recursos disponibles y transformarlos en inversión, actividad económica, servicios y oportunidades para la comarca" según el consejero.

Y tan importante como esto, "es que son las personas que viven en el territorio las que saben qué necesidades tienen y por tanto deciden cómo y dónde hay que orientar esas ayudas públicas e inversiones" en palabras de Julián Martínez Lizán, razón por la que cual, "el Gobierno regional mantiene su apuesta por los 29 Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, que acompañan y asesoran a las empresas, a las personas emprendedoras y a las entidades locales para convertir sus proyectos en nuevas oportunidades", así como por el mantenimiento de estos fondos.

En este acto, acompañando a los emprendedores, junto al consejero, han estado la presidenta del Grupo de Desarrollo Rural Monte Ibérico-Corredor de Almansa y alcaldesa de Higueruela, Isabel Martínez Arnedo, que ha destacado que este grupo ejerce una gran labor de dinamización en la comarca ,"de vida y económica", ya que en la Programación 2023-2027 cuenta con casi tres millones de euros y ya lleva ejecutados más del 46% de los fondos, "lo que significa que estamos invirtiendo mucho en el futuro de la comarca".

También han asistido la alcaldesa de Pétrola, Enriqueta Hoyos; la alcaldesa de Alpera, Isabel Belén Iniesta; el alcalde de Montealegre del Castillo, Joaquín Martínez Díaz; el alcalde de Chinchilla de Montearagón, Francisco Morote; el alcalde de Caudete, José Manuel Moyá; y el concejal de Hoya Gonzalo en representación Municipal, Juan Abad.