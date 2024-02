Ayuntamiento de Albacete comienza las obras de acerado y doblará su presupuesto anual hasta los 5 millones

ALBACETE, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comienzan las obras del plan de acerado del Ayuntamiento de Albacete, con la sustitución de baldosas hidráulicas y terrazo por adoquines.

Se intervendrá en más de 7.000 metros cuadrados para favorecer el desplazamiento a pie y hacer las calles más accesibles.

Con este objetivo, el Consistorio se ha comprometido a duplicar el presupuesto del plan, pasando de dos millones y medio de euros anuales a cinco.

"No solo vamos a utilizar el contrato ya vigente, sino que la próxima vez que se licite dicho contrato, que será por el mes de noviembre o diciembre, doblaremos su partida", ha aseverado el primer edil, Manolo Serrano.

Ha sido durante su visita a las obras de la calle San Sebastián, junto a la Parroquia de la Asunción, donde, acompañado por el concejal de Urbanismo, Julián Garijo, y la concejala de Barrios, Llanos Navarro, ha podido conocer más de cerca los trabajos ya iniciados.

"Aquí podemos ver cómo se están sustituyendo las baldosas hidráulicas y las típicas baldosas de terrazo, que son resbaladizas, escurren, están deterioradas y, en muchos casos, resultan inaccesibles para algunas personas, dificultando el desplazamiento de los viandantes, y se está cambiando por adoquín, que dá más durabilidad, resistencia, el mantenimiento es más sencillo y hace la acera mucho más accesible", ha detallado.

Estas obras se acometerán en las calles Zamora, Luis Herreros, San Sebastián, Alonso Cano, Virrey Morcillo, Paseo de La Cuba, Huesca, Perez Galdós y Cuenca, donde también se crearán pequeñas zonas verdes y se llevarán a cabo cambios de arbolado y nuevas plantaciones.

Además, este plan no será incompatible con otras inversiones que se puedan desarrollar.

"Donde se pueda ganar espacio en las aceras, se ganará", ha indicado Serrano.

A preguntas de los medios, el alcalde ha señalado que también se realizarán obras de mejora "de forma inmediata" en otras calles y barrios, como en Hermanos Falcó, la Avenida de los Toreros, o la carretera de Valencia.

"La intención es hacer mucho más accesibles estas zonas y mejorar la movilidad a pie de las personas", ha reiterado.

Respecto a los presupuestos de 2024, Serrano ha avanzado que ya estarían "ultimando los detalles del borrador" para presentarlo próximamente a los grupos municipales.

EL AYUNTAMIENTO PAGARÁ EL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES

Sobre la denuncia realizada por la asociación 'Arca de Noé' por impagos en el servicio de recogida de animales desde junio de 2023, el alcalde ha asegurado que "entre hoy y mañana quedarán pagadas las facturas".

"Cuando el Ayuntamiento paga es porque todo está conforme, cuando el Ayuntamiento no ha pagado no es por un capricho ni una voluntad, será porque no estaría toda la documentaicón completada, en cualquier caso, desde hace unos días el Arca de Noé lo sabe, ya está el acuerdo tomado y la orden de pago dada, por lo que entiendo que entre hoy y mañana quedarán pagados los cerca de 220.000 euros que debíamos conforme a las facturas y los informes", ha finalizado.