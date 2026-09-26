El Ayuntamiento de Ciudad Real y Entreparques materializan un convenio para impulsar proyectos de interés común

Firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y Entreparques. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

CIUDAD REAL, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Desarrollo Rural 'Entreparques' y el Ayuntamiento de Ciudad Real han firmado un convenio marco de colaboración que permitirá establecer nuevas vías de cooperación entre la capital y los municipios del territorio Entreparques, con el objetivo de impulsar proyectos de interés común y fortalecer las relaciones entre el medio urbano y el medio rural.

El acuerdo, que han suscrito el presidente de Entreparques, Luis Alberto Lara, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, acompañado de la concejal de Turismo, Cristina Galán, establece un marco general para el desarrollo de iniciativas conjuntas en ámbitos de interés para ambas partes, según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

Tras su firma, el primer edil ha destacado la importancia de "seguir estrechando la relación entre Ciudad Real y los municipios de Entreparques, dos territorios que ya mantienen muchos vínculos y que tienen mucho que ofrecerse mutuamente".

En este sentido, ha señalado las posibilidades que esta cooperación puede generar en ámbitos como el turismo, la promoción de sus recursos y productos, el emprendimiento y el desarrollo económico.

"Ciudad Real, como capital de la provincia y espacio de referencia para los municipios de nuestro entorno, y Entreparques, con su riqueza natural, cultural, gastronómica y paisajística, tenemos mucho que ofrecernos mutuamente. La suma de ambas realidades nos permitirá generar nuevas oportunidades, favorecer la llegada de visitantes y conectar los recursos y atractivos de nuestros pueblos con la capacidad de Ciudad Real para generar actividad y desarrollo", ha señalado.

El presidente de Entreparques, Luis Alberto Lara, ha destacado que este convenio "abre un marco muy amplio para desarrollar proyectos conjuntos en ámbitos como el turismo, el desarrollo económico y el emprendimiento, la promoción de nuestros productos y recursos, la cultura, el patrimonio o la sostenibilidad".

Ha señalado además que se ha configurado como un marco abierto, "capaz de incorporar a otras administraciones, universidades, empresas y entidades que puedan aportar y contribuir a generar nuevas oportunidades para ambos territorios".

LABORATORIO CIUDAD REAL-ENTREPARQUES

Y es que uno de los elementos que se contemplan en el convenio es la posibilidad de promover el 'Laboratorio Ciudad Real-Entreparques', un espacio de cooperación, innovación y experimentación territorial que podría servir para diseñar proyectos piloto, compartir conocimiento y buenas prácticas, identificar oportunidades de financiación y favorecer la participación de universidades, empresas, asociaciones, entidades sociales y ciudadanía.

El convenio reconoce los vínculos que ya existen entre Ciudad Real y el territorio Entreparques, tanto desde el punto de vista económico y social como cultural, educativo y territorial, y plantea reforzar esta relación desde los principios de reciprocidad territorial, beneficio mutuo, sostenibilidad, innovación y cohesión territorial.

Ciudad Real y el territorio Entreparques mantienen una relación "estrecha" favorecida, entre otros factores, por su proximidad. La capital es un espacio de referencia para los municipios del entorno y existe un intercambio constante de personas, actividad económica, servicios, productos y relaciones sociales y culturales.

El nuevo convenio pretende aprovechar esa cercanía para generar nuevas oportunidades de colaboración y poner en común los recursos y capacidades de ambos territorios.

La firma de este convenio se ha producido en el marco del evento comarcal '¡Vente! Estás muy cerca' que Entreparques celebra este fin de semana en el paseo del Rectorado de Ciudad Real, donde se están desarrollando distintas actividades y propuestas destinadas a acercar a la ciudadanía los pueblos, paisajes, patrimonio, cultura, gastronomía y productos del territorio.

Ha coincidido, además, con la visita a Ciudad Real de representantes de dos de los Grupos de Acción Local europeos que participan, junto a Entreparques, en el proyecto de cooperación transnacional 'Parte de Mí'.

Así, durante estos días se encuentran en la capital Lucca Sormani, del GAL Risorsa Lomellina, al sur de Milán; y David Rigoult, del GAL Sundgau 3 Frontières, en Alsacia, Francia, que participan en una visita de estudio vinculada al proyecto europeo.

La visita está permitiendo poner en común experiencias y buenas prácticas entre los distintos territorios participantes en 'Parte de Mí', así como que los representantes de los grupos italiano y francés puedan conocer iniciativas y recursos del territorio Entreparques.