Barrax acoge una cita informativa sobre retos del biometano con el experto Flotats y representantes del sector primario

La planta ilerdense participada por AXPO, a pleno rendimiento - JORDI V. POU / EUROPA PRESS

ALBACETE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad albaceteña de Barrax será sede el próximo miércoles a las 18.00 horas de una jornada informativa en la que, con el impulso de AXPO y arropada por entidades del sector primario, pretende acercar a los vecinos y empresarios del entorno del municipio los retos que plantea el desarrollo de la tecnología en torno al biometano como oportunidad para el desarrollo de la comarca.

Una sesión prevista en el Polígono de La Rosa del Azafrán de la localidad y que contará con la presencia del doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), miembro del Colectivo para un nuevo modelo energético y social sostenible y miembro de honor de la Asociación Española de Biogás, Xavier Flotats.

Junto al experto catalán participarán representantes de COAG, UPA y Asaja, cada uno con la intención de aportar su particular punto de vista sobre la materia.

Marco Montalto, representante de la empresa impulsora del proyecto, ha explicado a Europa Press horas antes de la puesta en marcha de esta cita informativa, que Castilla-La Mancha ofrece una gran oportunidad junto a Andalucía y Castilla y León para el desarrollo de esta energía gracias a su potencial ganadero.

La charla que tendrá lugar el miércoles quiere, por lo tanto, "explicar cómo funciona una planta de biometano, cuánto ocupa, qué dimensiones tiene y cómo funciona", una explicación que plantea arrojar luz sobre "las sinergias que pueden crearse con los actores locales, ya sean ganaderos o agricultores".

Tras reparar en que en el resto de Europa ya se está desarrollando esta tecnología, AXPO pretende transmitir a los vecinos de Barrax que llegan "para quedarse y para integrarse en el territorio" como actor que plante "sinergias" y aportar al desarrollo de la economía local.

Para ello, apunta que "evidentemente se van a crear puestos de trabajo", no solo directos sino indirectos, algo que se expondrá con datos en una jornada en la que pretende que "la gente entienda un poquito más".

Los expertos citados a la mesa redonda podrán atender así a las dudas e incógnitas que los vecinos de Barrax puedan plantear, abriendo incluso la puerta a poder organizar visitas a las plantas que ya operan al amparo de la marca AXPO, ya que "una visita vale más que mil palabras".

NI OLORES NI COMPLICACIONES

Como punto de partida, Montalto incide en que AXPO ya cuenta con varias plantas operando en Suiza, incluso un proyecto con su participación a pleno rendimiento en Balaguer (Lérida).

Defendiendo que todas las tecnologías que se aplican en el tratamiento de los residuos que derivan en energía están "probadas con rigurosidad y cumpliendo con la normativa vigente", insiste en que una vez una planta entra en funcionamiento "no crea problemas ni en el entorno ni a los vecinos".

Tal y como recalca, estas plantas "están muy sujetas" a una normativa integral muy estricta, algo que también aporta garantías a su desarrollo.

No solo eso, según su argumento, y es que una vez que una planta empieza a operar, genera sinergias en la economía local a través de acuerdos con los agricultores y ganaderos de la zona, ya que en estas plantas "se van a gestionar sus propios residuos".

Por ello, asevera que "puede repercutir en el beneficio de toda la comarca", ya que el sector primario aporta sus residuos como materia prima, y la planta se erige como mero gestor de los mismos.

"Todo ello genera una economía circular de cercanía", afirma Montalto, quien añade que una correcta gestión de los residuos no implica problemas de olores en los entornos cercanos, ya que el producto "llega lo más fresco posible" a las plantas.

"Si el diseño de las plantas están bien ejecutados, se recepciona el residuo en naves herméticas y no se emite ningún tipo de olor", apunta Montalto, quien añade que el transporte de los residuos que entran en las plantas tampoco implica ningún riesgo, ya que en ningún caso recorrerían más de 30 kilómetros. "Y en ningún caso pasa por núcleos urbanos, como es lógico".

PRESENCIA EN 30 PAÍSES

Como responsable de AXPO en su división en la Península Ibérica, Montalto ofrece como bagaje los 7.500 empleados desplegados por 30 países de todo el mundo, "trabajando en varias tecnologías, desde la hidroeléctrica a la eólica, pasando por fotovoltaica y biomasa, incluso la nuclear".

Axpo Iberia opera en España desde 2001 y ya en 2019 comenzó la comercialización de biometano desde la planta de Valdemingómez en Madrid, "la más grande de España en ese momento".

También ha invertido en el proyecto de Torre Santa María de Balaguer, una planta junto a una granja que ya ha conseguido inyectar biometano a la red de gas en una apuesta "que sigue muy fuerte".

"El contexto es muy bueno y el biometano es una tecnología madura, que ya existe en muchos países", ha apuntalado Montalto.