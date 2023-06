Blanca Portillo recibe el Premio Corral de Comedias defendiendo el poder de la palabra: "Que no os la roben"

ALMAGRO (CIUDAD REAL), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actriz Blanca Portillo ha recogido este jueves el prestigioso Premio Corral de Comedias que cada año se entrega en el escenario homónimo al inaugurar el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, galardón que ha aprovechado para defender la palabra como símbolo y concepto.

La palabra, el "vehículo" de los seres humanos para comunicar sus sentimientos. "Quisiera que hoy la palabra me ayudara a explicar lo infinitamente feliz que me siento, la sensación de orgullo y de felicidad", ha añadido.

Esas palabras que "a veces huyen, a veces se malgastan". "A veces nos las roban. No, no y no, que nadie nos robe la palabra", ha afirmado, indicando que quiere seguir aprendiendo a cultivarlas, palabras "que dan fuerzas, que no hieren, que no agreden, la palabra disidente y luchadora".

"Pero nada, ahora no acuden a mi llamada. Revolotean, se me escapan entre los dedos. Sólo una se posa sobre mi lengua y a ella me limito. Gracias, gracias Almagro", ha dicho visiblemente emocionada.

DOS MINUTOS DE APLAUSO DE BIENVENIDA

Portillo ha arrancado esta alocución tras recibir un aplauso de un público que se ha puesto en pie y que se ha prolongado dos minutos antes de pronunciar la primera palabra.

"No soy amiga de discursos, se me dan fatal, aunque no lo creáis. Soy muy mala. Pero he intentado escribir algo para no hacer el imbécil ni el ridículo hoy que me están concediendo un premio", ha comenzado la actriz.

Tras bromear con las "importantisisisísimas" autoridades presentes en el acto, optado por lo epistolar para leer una "carta" escrita como discurso y dirigida a su "querido Festival de Almagro".

Interlocutando con el festival, se ha ido al año 86, su primer contacto con el receptor de esta carta, citando a un técnico de luces, novio suyo en la época. "Sí, Javier, me voy contigo a Almagro", le dijo a quien fuera su pareja.

Una vez allí se subió al escenario y se puso a temblar por la historia que revestía el Corral de Comedias, y se puso a recitar versos de El Perro del Hortelano trabajado en la escuela.

"Me puse a correr por estas puertas, a subir y bajar por escaleras, imaginando actuar para un público inexistente, y me sentí actriz", ha relatado la galardonada. "No había nadie, pero entendí que algún día tendría que actuar aquí para ser actriz. Y nunca lo he hecho". Pero hoy se siente "más actriz que nunca" gracias a su maestro, Pepe Estruch.