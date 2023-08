Cabañero felicita a Beatriz Laparra y avanza que la Diputación va a colaborar con las competiciones de tiro deportivo

ALBACETE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, junto al vicepresidente, Fran Valera, se ha desplazado este lunes hasta Almansa donde ha mantenido un encuentro con "la campeonísima" Beatriz Laparra y han visitado su Sala de Trofeos, remarcando "el orgullo" que supone para esta provincia contar con una deportista de su nivel profesional y personal.

En esta cita también han estado presentes, junto a los padres de la deportista, la alcaldesa de la localidad, Pilar Callado (también diputada provincial de Igualdad), y el delegado provincial en Albacete de la Federación Castellano-Manchega de Caza, Juan de Dios García, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Una cita en la que Cabañero ha felicitado personalmente y en nombre del conjunto de la Diputación y de la provincia a la tiradora almanseña, "una mujer que ha hecho historia para el deporte provincial, pero también regional, nacional e internacional", en alusión a un palmarés único en el que destaca su reciente conquista del Campeonato de España de Recorridos de Caza Absoluto tras romper 190 platos de 200 lanzamientos, convirtiéndose en la primera mujer que alcanza este hito.

"Nos encontramos, seguramente, ante la deportistas más laureada de España, con más de 100 títulos, aunque las disciplinas de tiro al plato que practica no sean tan conocidas, ni tan mediáticas. No tenemos ningún otro deportistas, ni Rafa Nadal, que acumulen tantos reconocimientos y, a veces, por tenerla tan cerca, no lo valoramos lo suficiente y esto hay que corregirlo", ha subrayado Cabañero recordando que acumula títulos mundiales (18 veces campeona del mundo), europeos (16 veces campeona del Europa) y nacionales (más de 50 campeonatos de España de Compak y Recorridos de Caza).

UN EJEMPLO Y UN REFERENTE

De hecho, sólo este 2023, junto al título citado, Beatriz Laparra se ha proclamado Campeona de España, de la Copa de España, del Campeonato de Europa, del Campeonato de Europa por Equipos, de la Copa del Mundo, y ha sido subcampeona del Mundo. Todo ello en Recorridos de Caza. Por su parte, en Compak también se ha alzado con el Campeonato de España, la Copa de España y el Campeonato de Europa.

En este sentido, Cabañero ha agradecido a la deportista el gran trabajo que realiza y su contribución a esta provincia "no sólo en el ámbito deportivo (que, por supuesto) sino también proyectando la mejor imagen de Albacete", al tiempo que ha destacado su ejemplo de esfuerzo, sacrificio, compromiso y superación.

Además, ha señalado que Beatriz Laparra ha roto estereoscopios y ha derribado barreras en un deporte predominantemente masculino, "convirtiéndose en un referente en el que muchas chicas de nuestra provincia pueden mirarse para practicar la actividad deportiva que deseen o para dedicarse profesionalmente a cualquier disciplina".

APOYAR EL TIRO DEPORTIVO

Además, Cabañero ha anunciado, apuntando que "hay que felicitar pero sobre todo apoyar", que en 2024 la Diputación de Albacete va a colaborar a través de un convenio con la Federación Castellano-Manchega de Caza para apoyar el tiro deportivo, en concreto las competiciones de Recorrido de Caza y de Compak, contribuyendo a su visibilización y a la de las y los deportistas que las practican en esta tierra.

"Todo ello en línea con el trabajo de escucha activa y de colaboración que desde la Diputación venimos trazando de la mano con las diferentes Federaciones y en el marco del compromiso que mantenemos con la promoción deportiva y el apoyo a los y las deportistas locales", ha apuntado.

De hecho, el presidente provincial ha explicado que, a pesar de estar poco visibilizado, se trata de un deporte muy arraigado en nuestra provincia, con una gran presencia tanto entre aficionados como entre profesionales, con grandes resultados cosechados por deportistas albacetenses en los principales campeonatos con Beatriz Laparra a la cabeza, y ha explicado que al apoyar el deporte no sólo se obtienen beneficios en términos de salud, sino en forma de sinergias económicas y turísticas para nuestro territorio.

LA DEPORTISTA MÁS IMPORTANTE DE ALMANSA

Por su parte, la alcaldesa de Almansa, agradeciendo al presidente y al vicepresidente de la Diputación la visita a esta localidad, se ha sumado al reconocimiento a Beatriz Laparra, a quien ha denominado como "la deportista más importante de Almansa", subrayando su reconocimiento nacional e internacional, como ya hizo hace algunos días en una reunión mantenida en el propio Consistorio almanseño.

Además, Pilar Callado ha señalado la idoneidad de visibilizar la importancia que tiene todo lo que hay en esta Sala de Trofeos, aludiendo también al interminable palmarés de esta deportista.

En esta línea, el responsable en Albacete de la Federación castellano-manchega de Caza, que también ha agradecido a Santi Cabañero y a Fran Valera "la deferencia" de desplazarse hasta Almansa para conocer esta sala y felicitar a Beatriz, ha apuntado que no cree que en España haya nadie con ese palmarés deportivo, a lo ha añadido "la calidad humana y la sencillez" de la tiradora.

Juan de Dios García también ha apuntado que "va a existir un antes y un después en este deporte" y ha remarcado que "hay que visibilizarlo y caerán muchas barreras y mucha más gente se acercará a practicarlo".

LAPARRA AGRADECE A LA DIPUTACIÓN EL APOYO

Finalmente, Beatriz Laparra ha tomado la palabra para agradecer la visita del presidente y del vicepresidente de la Diputación de Albacete a su Sala de Trofeos, y ha pedido apoyo para la mejora de las instalaciones de tiro ubicadas en Almansa, algo que ya ha hablado con la nueva alcaldesa (la localidad cuenta con una de las pistas de tiro más utilizadas en la provincia), al tiempo que ha apuntado la importancia que visitas como ésta tienen para visibilizar el deporte que practica.

Además, la tiradora almanseña ha apuntado que "en esta sala hay mucho sacrificio mío y de mi familia, que siempre me ha apoyado, tanto en los momentos buenos como en los malos", y ha asegurado que "tiene fuerza para seguir unos años más".

También ha explicado que el número de mujeres en el tiro deportivo se ha incrementado en los últimos tiempos, "se ha cuatriplicado", gracias, en gran parte, a la visibilidad que se le está dando "y se está haciendo un gran trabajo para que cada vez seamos más".