La Cámara de Cuentas de C-LM abronca a los ayuntamientos de la región por su "bajo nivel" de rendición de cuentas

TOLEDO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, ha abroncado a las entidades locales de la región por su "bajo nivel" de rendición de cuentas y ha expresado su preocupación por que el 60% de los ayuntamientos no estén cumpliendo con esta obligación.

Así lo ha señalado este jueves durante la rueda de prensa previa a la reunión de la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes en la que Andújar ha comparecido, por primera vez, tras recuperarse en 2022 el órgano que tiene como función principal el control de la actividad financiera del sector público regional.

"No quiero utilizar la palabra 'vergonzosa' para decir que el nivel de rendición de cuentas es muy bajo", ha afeado Andújar, al tiempo que lo ha comparado con "como si los ciudadanos no hicieran anualmente su declaración de la Renta".

En este sentido, ha recordado que la Cámara de Cuentas tiene la función de fiscalizar también a las entidades locales de la Comunidad Autónoma y estas la obligación de remitir su información a este organismo dependiente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Al hilo de esta cuestión, el presidente de la Cámara de Cuentas ha dicho que esta reprimenda no va dirigida a "municipios pequeñísimos" sino a municipios grandes, "de 15.000 habitantes en algunas provincias", que no rinden cuentas. "Y eso para mí no es asumible. Hay un gran municipio de la provincia de Toledo que lleva tres años sin rendir cuentas", ha criticado Andújar, quien no ha querido dar nombres.

Respecto a los municipios pequeños, ha dicho que "tendrán que estudiar", junto con la Junta y las diputaciones provinciales, cómo pueden hacer que "pequeños pueblos, con una dispersión grandísima y una despoblación tremenda", puedan realizar esta rendición de cuenta con la escasez de recursos que tienen.

TRABAJO DESARROLLADO POR LA CÁMARA DE CUENTAS

Por otro lado, durante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes, Andújar ha presentado la memoria del ejercicio 2023 de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, además de resumir el trabajo desempeñado por este nuevo organismo desde su recuperación en 2022.

En la primera intervención del presidente de la Cámara de Cuentas ante los grupos políticos en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes, Vox ha criticado que este organismo "no sea más" que una "duplicidad más" entre el Estado y las autonomías.

Desde el Partido Popular, el diputado Nacho Redondo ha pedido una "mayor premura" para que los datos que se fiscalizan desde la Cámara de Cuentas "estén más adelantados", además de solicitar "independencia" a este órgano para su correcto funcionamiento y que puedan beneficiarse de él todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Por la parte socialista, Fernando Mora ha destacado el esfuerzo que ha supuesto constituir de cero este nuevo órgano y ha felicitado a su presidente por el trabajo desarrollado, haciéndolo extensivo para todas las personas que componen la Cámara de Cuentas.

Asimismo, ha tenido críticas para Vox por oponerse a la creación de la Cámara de Cuentas pese a que en otras autonomías, como Andalucía o Aragón, sus compañeros de partido participan en ella.