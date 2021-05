Cañizares (PP) cree que "los intereses personales de las dos alcaldesas" de Ciudad Real "lastran" la gestión municipal

CIUDAD REAL, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Paco Cañizares, ha denunciado este jueves "que los intereses personales de las dos alcaldesas están lastrando la gestión diaria" en el Ayuntamiento de Ciudad Real.

En rueda de prensa, para presentar las mociones que el PP va a llevar al que, previsiblemente, será el último pleno de Pilar Zamora como alcaldesa, ha incidido en que los pactos electorales que se produjeron en Ciudad Real, tras las elecciones de mayo de 2019, están suponiendo para el Ayuntamiento "un trastorno de difícil cálculo y de consecuencias todavía desconocidas".

"En los últimos meses tenemos en el Ayuntamiento a una concejala de Festejos que quiere ser alcaldesa pero no quiere dejar de ser concejala de Festejos, y tenemos una alcaldesa que no quiere dejar de serlo y que, ahora, quiere gestionar una Concejalía en la que parezca que sigue siendo la alcaldesa", ha añadido Cañizares.

El portavoz 'popular' ha lamentado que mientras esto sucede hay "un Gobierno local paralizado, incapaz de afrontar las graves situaciones que ha traído consigo la pandemia del COVID-19", ha informado el PP en un comunicado.

"Fruto de este desconcierto, provocado por las dos alcaldesas, tenemos situaciones realmente rocambolescas como la que se está produciendo con el II Fondo de Recuperación Económica que, previsiblemente, también hoy, de manera urgente, llevará el equipo de Gobierno a Pleno", sin tener un horizonte claro de cuándo se van a cobrar esas ayudas.

En este sentido, el PP va a solicitar que las condiciones para la concesión de esas ayudas no tengan en cuenta las deudas que las empresas de Ciudad Real han contraído con el Ayuntamiento durante la pandemia del COVID-19.

"Si lo que queremos es que las empresas salgan adelante, y consideramos que la pandemia las ha atacado gravemente, no podemos considerar que no haber pagado una cotización, una deuda con el Ayuntamiento, sea causa para no recibir esas ayudas cuando, a nuestro juicio, debe ser justo al revés", ha indicado Paco Cañizares.

OTRAS MOCIONES

En otro orden de cosas, el portavoz del PP ha anunciado que van a presentar en el Pleno una moción de apoyo a las familias, las "grandes olvidadas, despreciadas y ninguneadas" por el equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos.

"Pediremos la creación de unas becas destinadas a ayudar tanto a las familias como al pequeño comercio de Ciudad Real, para la compra de productos para la infancia en las tiendas locales, que se modifiquen los requisitos para recibir el cheque bebé y sean muchas más las familias las que lo puedan recibir, y la creación, también, de ayudas para costear los gastos de la educación infantil de 0 a 3 años", ha indicado.

La última de las mociones del PP intentará paliar uno de los "graves defectos de funcionamiento que ha generado el equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos en su gestión diaria como es la paralización, y tardanza, inasumible para los empresarios, que tiene el Ayuntamiento de Ciudad Real a la hora de conceder licencias de actividad".