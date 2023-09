Las carreteras CM-530, CM-4044, CM-4006 y TO-1927 necesitarán "semanas" de reparaciones para volver a abrir tras la DANA

TOLEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que las carreteras CM-530, CM-4044, CM-4006 y TO-1927, todas ellas en la provincia de Toledo y que están actualmente cortadas al tráfico tras sufrir daños por la DANA, no podrán ver solucionadas sus deficiencias a corto plazo sino que requerirán de "varias semanas" para restablecer el tránsito normal de vehículos.

Así lo ha explicado Ruiz Molina este lunes en rueda de prensa tras participar en la reunión del Comité Asesor del Meteocam, donde ha explicado que la CM-530 está cortada a la altura de la localidad de Méntrida, la CM-4004 está cerrada en el término municipal de Valmojado y la CM-4006 está restringida en Bargas.

"Son obras que van a requerir varias semanas hasta que podamos restablecer el tránsito normal por estas vías. No es una acción que se pueda resolver a corto plazo", ha explicado.

Del mismo modo, con respecto a la TO-1927, afectada a la altura de Chozas de Canales, ha señalado que requerirá de una obra "de envergadura" y "en ningún caso" se puede hablar de una solución a corto plazo para la vía.

TRES COLEGIOS COMIENZAN TELEMÁTICAMENTE

Por otro lado, con respecto a los 28 centros educativos que eran afectados por la DANA, Ruiz Molina ha recordado que se procedió "de forma inmediata" a la corrección de las deficiencias para que el curso pudiera comenzar este lunes con normalidad, aunque ha habido excepciones.

En este sentido, ha detallado que los centros de Cobeja, Magán y Yuncler, todos ellos en Toledo, han debido comenzar las clases de forma telemática para que los alumnos no perdieran clase. Además, en el caso de Yuncler, los escolares no han podido acudir no por problemas en el centro en sí sino en sus accesos.

En cualquier caso, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho hincapié en que se está trabajando en solucionar los problemas y que dicha solución sí será "más o menos inmediata".

Además, ha habido otras dos localidades, Arcicóllar (Toledo) y Buenache de Alarcón (Cuenca) que han comenzado el curso escolar utilizando otras dependencias distintas a las ordinarias.

En el ámbito sanitario, ha explicado que las incidencias aún no se han resuelto en Yunclillos pero se está derivando a los pacientes a Recas y Cabañas de la Sagra por la mañana y a Villaluenga por la tarde, mientras que en Buenache de Alarcón se está atendiendo en otra dependencia del Ayuntamiento.

Y en cuanto a suministro eléctrico, el consejero ha anunciado que tanto Iberdrola como Fenosa han indicado que ya no hay ninguna incidencia generalizada, por lo que los problemas que pudiera haber a partir de ahora son localizados en viviendas particulares.

Finalmente, ha apuntado que los albergues que se habían puesto en marcha para atender a las personas que no podían utilizar sus viviendas en Casarrubios del Monte, Yuncler y Villaluenga de la Sagra están vacíos, ya que los afectados han podido regresar a sus casas o se han realojado en casas de familiares o han hecho uso de los recursos puestos a disposición por la Consejería de Bienestar Social.

"SIN PRISA" PARA DESACTIVAR EL METEOCAM

Por otro lado, preguntado por cuánto tiempo permanecerá activado el Meteocam, Ruiz Molina ha explicado que se va a seguir manteniendo el nivel 1 de alerta mientras sea necesario movilizar los recursos a disposición de este Plan, tales como personal de Infocam, Tragsa o las Brigadas de Carreteras. "No tenemos ninguna prisa por bajar el nivel", ha apostillado.

En este punto, ha razonado que durante estos días esos recursos están centrados en las localidades de Mocejón, Yuncler, Villaluenga de la Sagra, Magán, Casarrubios del Monte, Yunclillos y Chozas de Canales, en la provincia de Toledo, y Buenache de Alarcón, en la de Cuenca.

"Estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance, todos ellos con la intención de achicar agua y la retirada de lodos", ha abundado.

SIN EVALUACIÓN DE DAÑOS

En último lugar, el consejero ha insistido en que el Gobierno regional aún no está en la fase de evaluación de daños de cara a destinar ayudas para la reconstrucción de los lugares devastados por la lluvia.

"Estamos volcados en solucionar los problemas. Cuanto terminemos esta fase nos pondremos con la siguiente, que es la evaluación de los daños, que no es solo parte de la administración sino de los particulares y empresas que aún están limpiando", ha esgrimido.

Además, ha recordado que "todo apunta" a que el Consejo de Ministros de este martes declarará zona catastrófica los lugares afectados por la DANA, añadiendo que desde su Consejería se han puesto en contacto con los ayuntamientos para ayudarles en los trámites para solicitar esta declaración y así "actuar todos con la mayor prontitud posible".