Casi 30 personas estafadas, 3 de ellas en Toledo, por un varón que vendía picadura de tabaco por Internet

La Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación 'Sarcinas', ha atribuido a una persona residente en la provincia de Málaga, la autoría de un delito de estafa continuada por la venta a través de internet de picadura de tabaco. Hasta el momento han sido localizados 29 perjudicados, repartidos en las provincias de Bizkaia, Toledo, Valladolid, Zaragoza, Alicante, Tarragona, Barcelona, Granada, Región de Murcia y Comunidad de Madrid, Cáceres, Badajoz, Córdoba, Jaén, A Coruña y Sevilla.

La Patrullas Fiscales y de Fronteras de la Comandancia de Bizkaia en calidad de Resguardo Fiscal del Estado y dentro de sus funciones en materia de ordenación del mercado de tabacos con el objetivo de evitar el mercado ilícito y garantizar la seguridad de los consumidores, detectaron el envío de varios paquetes conteniendo presuntamente picadura de tabaco a varios destinatarios en la provincia de Bizkaia.

Comprobaron que no contenía tabaco sino material textil deteriorado, con lo que descubrieron un presunto delito de estafa, por lo que, en ese momento, la Unidad Orgánica de Policía Judicial junto al Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia inició una investigación para el esclarecimiento de estos hechos, según ha informado el Ministerio del Interior.

A través de varios portales en Internet de compra - venta de artículos, el presunto autor insertaba anuncios de venta de picadura de tabaco por debajo del precio de venta de mercado. Los interesados, tras contactar mediante una plataforma de mensajería instantánea con el anunciante, proporcionaban sus datos de contacto y una dirección de envío para recibir el tabaco a través de una empresa de mensajería.

El presunto estafador transmitía confianza en los compradores facilitando el pago contra reembolso, no exigiendo los datos de tarjeta o cuenta bancaria alguna, evitando así levantar sospechas de que pudiera tratarse de una estafa.

Los perjudicados recibían en sus domicilios el envío, que, por las dimensiones del paquete correspondería con el pedido de picadura de tabaco efectuado, por lo que abonaban el importe del reembolso al transportista y tras abrir la caja observaban que contenía prendas de ropa usada.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

Tras el conocimiento de estos hechos, la Guardia Civil de Bizkaia en colaboración con la empresa de transporte que realizaba los envíos, posibilitaron el bloqueo y la intervención del dinero que los estafados habían abonado contra reembolso, logrando evitar que el presunto autor recibiera cantidad económica alguna.

Hasta el momento han sido localizados 29 perjudicados, repartidos en las provincias de Bizkaia con cuatro, Toledo con tres, Valladolid, Zaragoza, Alicante, Tarragona, Barcelona, Granada, Región de Murcia y Comunidad de Madrid con dos y Cáceres, Badajoz, Córdoba, Jaén, A Coruña y Sevilla con uno.

El autor fue localizado en la provincia de Málaga, atribuyéndole la autoría de un delito de estafa continuada. El dinero recuperado se encuentra a disposición del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Equipo @ y las Patrullas Fiscales y de Fronteras de la Comandancia de Bizkaia, contando con la colaboración de la Comandancia de la Guardia Civil de Malaga.

VENTA DE LABORES DE TABACO EN INTERNET

La venta de tabaco a través de internet para particulares está totalmente prohibida al tratarse de un género estancado, por lo que solo puede ser comercializado a través de puntos de venta autorizados. El comprador que adquiere de esta forma el tabaco comete una infracción a la Ley Orgánica de Contrabando y el vendedor un delito contemplado en la misma Ley, según ha explicado Interior.

En este caso, el presunto estafador no ponía en circulación la picadura de tabaco, por lo tanto, los compradores no cometían dicha infracción, pero si sufrían una estafa al no recibir la mercancía acordada. El autor, valiéndose del desconocimiento de los perjudicados, no era denunciado, ya que estos interpretaban que se podía abrir un expediente sancionador contra ellos, por la compra de tabaco de manera ilegal.

La Guardia Civil de Bizkaia informa que en España está prohibida la venta y suministros de los artículos de tabaco por cualquier vía que no sea la venta directa personal, o mediante máquinas expendedoras que cumplan con ciertos requisitos.

En ese sentido, insta a quien haya resultado estafado al realizar una de estas compras online a denunciarlo en el teléfono 062 o comunicarlo mediante correo electrónico en la dirección bizkaia-equipo@guardiacivil.org.