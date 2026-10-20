Castilla-La Mancha vuelve a liderar el indicador de confianza empresarial a nivel nacional

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MADRID/TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha vuelve a liderar el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La región encabeza el indicador, como ya hiciera en los dos primeros trimestres de 2026, en esta ocasión por delante de Cantabria, nuevamente segunda región en el ranking, y Extremadura, cuyo índice asciende al segundo puesto.

Con respecto a las expectativas del próximo trimestre, el 22,7% de los empresarios encuestados se mostraron optimistas, mientras que un 60,2% manifestó que esperan que la evolución económica sea "normal", y un 17,1% que sean desfavorables.

A nivel nacional, el indicador desciende un 1,8% de cara al cuarto trimestre de 2026 respecto al tercero.

El retroceso de la confianza empresarial para el periodo octubre-diciembre se produce en un contexto en el que el 20,5% de los gestores de establecimientos empresariales prevé una evolución favorable de su negocio, frente al 14,8% que espera una marcha desfavorable.

En concreto, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) se sitúa en 5,7 puntos respecto al trimestre anterior, frente a los 9,1 puntos en el tercer trimestre de 2026.

El porcentaje de establecimientos empresariales que esperan una evolución favorable de su negocio ha bajado al 20,5% respecto al 23% del tercer trimestre. Por su parte, los que prevén una marcha desfavorable han aumentado desde al 14,8%, respecto al 13,9% anterior.

Asimismo, el 64,7% espera una evolución normal, frente al 63,1% del trimestre previo.

En cuanto a la situación del trimestre ya finalizado, el 21,1% de los gestores considera que la marcha de su negocio fue favorable entre julio y septiembre, frente al 15,5% que la califica de desfavorable. El 63,4% restante opina que fue normal.

Así, el saldo de situación, que refleja la diferencia entre las valoraciones favorables y desfavorables del trimestre concluido, se ha situado en 5,6 puntos, frente a los 10 puntos registrados en el segundo trimestre.