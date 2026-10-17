El castillo de Escalona podría abrir de nuevo sus puertas a finales de febrero o marzo tras las obras de rehabilitación

Archivo - El castillo de Escalona (Toledo) un día después del derrumbe de la torre albarrana, el 15 de marzo de 2026. - GABRI SOLERA/EUROPA PRESS - Archivo

ESCALONA (TOLEDO), 17 (EUROPA PRESS)

El castillo de Escalona (Toledo) podría abrir de nuevo sus puertas a finales de febrero o marzo, según las fechas que baraja su alcalde, Álvaro Gutiérrez. Esta fortaleza medieval se encuentra cerrada al público por obras de rehabilitación tras el derrumbe parcial de la torre albarrana el pasado 14 de marzo tras intensas lluvias.

En declaraciones a Europa Press, el regidor socialista ha señalado que en "un tiempo récord" han sido capaces de hacer un proyecto, de hablar con arqueólogos y arquitectos, tener la autorización de Patrimonio de la Junta de Comunidades, de sacar financiación y de licitar unas obras que comenzarán el pasado mes de agosto.

De tal forma que, ha defendido el alcalde escalonero, "estamos trabajando de una forma muy seria y también muy rápida para tener el castillo abierto a las visitas lo antes posible".

"Las obras van a durar en torno a cinco meses", que es lo que marcaba el proyecto, por lo que el también delegado de la Junta en la provincia de Toledo espera que se puedan cumplir esos plazos y que "el castillo pueda volver a estar abierto en febrero-marzo".

El patio de armas del castillo no podrá acoger este año el torneo de justas dentro de la programación de las Jornadas Medievales como sí ocurrió en 2025 debido a las obras de consolidación que se están realizando, pero a pesar de ello, el alcalde ha querido enviar un mensaje de "optimismo" ya que esta situación es "una cosa temporal".

"Tuvimos un problema y lo estamos resolviendo", ha manifestado Gutiérrez, quien ha asegurado que "en unos meses" este contratiempo "estará completamente resuelto". "Finales de febrero-marzo son las fechas que manejamos junto con los técnicos, para poder abrir de nuevo el castillo".