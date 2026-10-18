Catorce acusados se enfrentan en Cuenca a 4 años de cárcel por blanqueo de dinero de tráfico de drogas

Archivo - Audiencia provincial de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cuenca juzgará durante los días 19 y 26 de octubre a catorce acusados que se enfrentan a una pena de cuatro años de cárcel en un caso de blanqueo de capitales relacionado con otro procedimiento de tráfico de drogas.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, el primero de los acusados, J.J.L.L., con el ánimo de dotar de una apariencia de licitud a los fondos que había obtenido procedentes del tráfico de drogas, construyó en el año 2004 una casa en una parcela de Casasimarro que había sido cedida por su madre, implicada también en este proceso.

Por otro lado, el acusado F.J.C.C., entre los años 2002 y 2007 dio apariencia legal, mediante trabajos de albañilería y construcción, al dinero que presuntamente había obtenido con el tráfico de drogas.

En el mismo periodo de tiempo, ingresó en cuentas de su titularidad más de 263.000 euros de procedencia injustificada y, al mismo tiempo, pagaba cuotas de un crédito hipotecario, a nombre de su madre, también acusada, de un piso con garaje en Quintanar del Rey.

El acusado también adquirió un solar valorado en 64.000 euros en la localidad quintanareña y su madre ingresó 57.900 euros en efectivo en la cuenta de una cooperativa de la localidad.

En el procedimiento también han sido acusados I.C.C. y A.C.A., titulares del piso de Quintanar.

Otro de los presuntos implicados en este procedimiento es R.N.C., al que se le acusa de adquirir con dinero procedente del tráfico de droga una vivienda en Velilla de San Antonio, así como su esposa y su hermano F.J.N.C., acusado además de blanquear el dinero de la droga con la compra de varios vehículos, algo que presuntamente también hizo, siempre según el escrito de la fiscalía, el acusado J.M.N.C.

Los padres de estos dos sujetos se enfrentan también a este proceso penal por la adquisición de tres viviendas en Torrejón de Ardoz.

En el banquillo de los acusados también se sentará D.C.L., que presuntamente encubrió el dinero de la droga con trabajos de albañilería no realizados por importe de más de 227.000 euros y se compró, sin ingresos justificados suficientes, la mitad de un solar en Tarazona de la Mancha, el 50% de un piso en L'Alcora (Castellón) y un BMW.

También encubrió el dinero obtenido con la venta de droga con trabajos de albañilería el acusado M.A.A.P., que adquirió un par de solares en Casasimarro.

Finalmente, el acusado F.J.T.S. será procesado al descubrirse ingresos dudosos en sus cuentas por más de 194.000 euros y la adquisición de tres vehículos de las marcas Audi y Mercedes Benz.

Todos estos hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, previsto en el artículo 301.1, párrafo 2°, del Código penal, por los que se pide cuatro años de prisión para cada uno de los implicados y distintas multas en función de las cantidades blanqueadas.