Cayetana Álvarez de Toledo arropa una iniciativa en el Congreso para aumentar la plantilla de la Policía en Cuenca

CUENCA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha visitado Cuenca para arropar una iniciativa que el Partido Popular defenderá en el Congreso para incrementar el número de efectivos de la Policía Nacional en la capital conquense.

La diputada por Cuenca Beatriz Jiménez ha explicado los detalles de esta iniciativa con la que quieren dar respuesta a un incremento de los índices de criminalidad en esta ciudad en los últimos ocho años.

"En la provincia han crecido por encima de la media nacional, pero en la capital también por encima de la media regional", ha subrayado la parlamentaria conquense, que también ha mencionado una encuesta interna que sitúa la inseguridad ciudadana como principal preocupación de los conquenses.

Tras mantener una reunión con el comisario de Cuenca para conocer las necesidades del cuerpo, los 'populares' han registrado esta propuesta que pide aumentar el catálogo de puestos de la Policía Nacional, que ahora está en unos 145, para situarlo en una horquilla de entre 170 y 175 trabajadores, equiparándolo a una ciudad similar como Ávila.

Jiménez ha agradecido a Álvarez de Toledo su apoyo a esta propuesta "porque los intereses de Cuenca también se defienden desde Madrid".

Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo ha apuntado que los datos confirman esa percepción de inseguridad "y Cuenca tiene que tener, como mínimo, lo mismo que otras ciudades de su tamaño, por lo que esta iniciativa nos parece imprescindible".

Sin embargo, la parlamentaria del PP ha añadido que "esa sensación de incremento de la delincuencia no es exclusivo de Cuenca, forma parte de un proceso de blanqueamiento del delito y del desprecio a la ley puesto en marcha por Pedro Sánchez, porque no hay modelo de delito que no hayan favorecido".

Frente a eso, Álvarez de Toledo ha informado de que el Partido Popular está tratando de combatirlo con propuestas para reformar el Código Penal para atajar la multireincidencia.

La diputada ha insistido en que Pedro Sánchez "preside un proceso de desguace del Estado" caracterizado por lo que llama "las seis dés": degeneración moral, degradación institucional, discordia civil, división nacional, debilidad internacional y deterioro económico y social". Frente a eso, Álvarez de Toledo ha mandado "un mensaje de esperanza, porque toda la farsa sanchista se está cayendo a pedazos".

Mientras, el presidente del PP de Cuenca, Benjamín Prieto, ha agradecido a Álvarez de Toledo su visita a la capital conquense y ha destacado que es positivo "que tengamos la mirada de personas que están en otros lugares de la política pero quieren contribuir a una Cuenca y una España mejor".

En esta visita de Cayetana Álvarez de Toledo a Cuenca también ha estado presente el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que ha aprovechado para comentar la negativa del candidato de Bildu a las elecciones vascas, Pello Otxandiano, a calificar a ETA como banda terrorista.

"Con esta gente que se niega a llamar terrorismo a lo que es terrorismo es con la que pactan Pedro Sánchez y los socialistas de Castilla-La Mancha", ha reprochado un Núñez que ha pedido una vez más a Emiliano García-Page que sus diputados dejen de poner sus votos a disposición de Sánchez para acuerdos con Bildu.

"No voy a permitir que el PSOE quiera convertir a los castellanomanchegos en cómplices de los que no llaman al terrorismo por su nombre", ha aseverado.