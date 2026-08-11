CCOO alerta de un aumento notable de los accidentes laborales graves en Albacete en el primer semestre del año

El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez. - CCOO

ALBACETE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO ha realizado una valoración del volumen de accidentes de trabajo en la provincia de Albacete durante el primer trimestre de 2026, subrayando que según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, en la provincia de Albacete el número de accidentes graves ha aumentado un 54% en relación al mismo período del año pasado.

Para el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, este dato es preocupante y revela que por parte de las empresas no se están tomando suficientes medidas de prevención y seguridad para eliminar los riesgos, y que el factor suerte es el que está evitando que no haya más accidentes laborales mortales, según ha informado la central sindical por nota de prensa.

En este sentido ha precisado que en el primer semestre del año pasado se han producido en la provincia de Albacete 2.165 accidentes laborales con baja, de los cuales, 17 han sido graves.

"Si tenemos en cuenta que en el mismo período del pasado año los accidentes graves fueron 11, tenemos un aumento del 54%. Y aunque es cierto que solo ha habido que lamentar un accidente mortal en lo que llevamos de año, no podemos olvidar la trágica cifra de agosto de 2025, cuando en menos de 15 días fallecieron seis personas trabajadoras", ha declarado Gómez.

Al hilo de esto Paco Gómez ha advertido de que durante los meses de verano hay una mayor incidencia de la siniestralidad y eso se debe básicamente a dos motivos: uno de ellos es el calor y las altas temperaturas, que en determinados trabajos afecta a la concentración y a otras cuestiones físicas; y otro a la relajación que en materia de prevención se produce en las empresas, donde las personas responsables de la seguridad se van de vacaciones y no se sustituyen porque no se le da la importancia que merece a esta labor.

El hecho de que el número de accidentes laborales no disminuya evidencia, en opinión del secretario general de CCOO Albacete, que falta cultura preventiva en las empresas porque su máximo objetivo es tener el mayor beneficio posible, cuando deberían introducir como prioridad el objetivo de cero accidentes laborales.

Junto a esta falta de cultura preventiva sigue observándose una falta de inversión en seguridad porque las empresas lo siguen viendo como un gasto, y no como una inversión rentable, ha añadido Paco Gómez.

"Y esta afirmación viene respaldada por los informes de la Inspección de Trabajo, donde consta que de 168 actuaciones realizadas en relación a Evaluaciones de Riesgos, ha hecho 138 requerimientos y ha levantado 59 actas de infracción", ha asegurado.

Por último, Paco Gómez ha incidido una vez más en que la responsabilidad sigue siendo única y exclusivamente de las empresas, tal y como se recoge en el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pese a que a veces caigan en la tentación de repartir responsabilidades.