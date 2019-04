CCOO C-LM emplaza a la patronal a "perseguir" a los empresarios que de "manera reiterada" incumplan la normativa laboral

Publicado 09/04/2019 11:45:20 CET

TOLEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha señalado que no se puede tener complicidad "por inacción" con los empresarios que no cumplen con las normas laborales, por lo que ha emplazado a la patronal a "perseguir" a aquellos que "se llaman así y seguramente no lo son" y que dan "un mal nombre al empresariado" de la región, ya que de "manera reiterada incumplen con la normativa laboral".

Así se ha referido De la Rosa, a preguntas de los medios por los dos accidentes laborales registrados este lunes en Malagón y Miguelturra, antes de participar en el Consejo regional de Servicios de CCOO.

El secretario regional de CCOO ha aseverado que en la región existen los "mimbres suficientes" para evitar que la siniestralidad sea el principal problema de los trabajadores de la Comunidad Autónoma, pero ha señalado que todavía no se es "consciente" de cómo utilizarlo.

Por ello, ha emplazado a que la Administración regional dé un "paso más", al igual que deben darlo los empresarios, ya que la "inmensa mayoría" de los accidentes de Castilla-La Mancha "son evitables".

De la Rosa ha indicado que si estos siniestros se producen es porque hay "negligencias" y la responsabilidad "no es de los trabajadores" sino de las "condiciones a las que se ven abocados", algo que, a su juicio, tiene que ver "con la reforma laboral y la precariedad".

El líder de CCOO en la región ha aseverado que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que más horas extraordinarias realiza a lo largo del año por trabajador. Así, ha señalado que un empresario que pretenda que sus beneficios estén condicionados a las condiciones laborales, "seguramente no es un empresario digno de llamarse tal".