CCOO C-LM ve los datos "muy negativos y preocupantes"

Publicado 02/03/2018 13:25:00 CET

TOLEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Castilla-La Mancha ha manifestado que los datos sobre paro registrado en febrero conocidos este viernes son "muy negativos y preocupantes", al tiempo que ha resaltado que un 62% de las desempleadas son mujeres.

La secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO, María Ángeles Castellanos, insiste en que los datos muestran la dependencia de la región del campo. "Es muy grave que en la región sigamos dependiendo de las campañas agrícolas y que éstas marquen la evolución del empleo y del desempleo", ha informado el sindicato en nota de prensa.

Asimismo, apunta que los datos evidencian "la creciente precariedad de los ingresos, también entre quienes están en desempleo" y que las mujeres son "las mayores protagonistas" del desempleo, representan el 62% del total de personas paradas en nuestra comunidad autónoma.

"La estructura económica de Castilla-La Mancha no crea empleo de calidad, la riqueza generada por nuestros recursos naturales no se traslada a la vida de las personas, el empleo es temporal, los salarios bajos, las prestaciones por desempleo bajas, cada vez hay más personas sin cobertura, en definitiva, el crecimiento económico y de los beneficios empresariales no llega a quien lo genera que son las mujeres y los hombres que trabajan en nuestra región", añade.

La secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO señala que valorar los datos del paro buscando un indicador favorable "es actuar dando la espalda a las personas". "Personas que necesitan administraciones y poderes públicos responsables y comprometidos de forma sincera con la mejora de la vida de la mayoría de quienes vivimos en Castilla-La Mancha y en el conjunto del Estado".

"Importan las personas no las grandes empresas que fracasan en proyectos mal planteados como las autopistas rescatadas a las que se les da un trato de favor con miles de millones de euros detraídos de nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestros servicios públicos, de nuestro bienestar", ha concluido Castellanos.