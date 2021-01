CCOO pide a C-LM ayudas directas a desempleados y afea que Cecam quiera "dejar a su suerte" a trabajadores tras ERTEs

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha reclamado al Gobierno de la Comunidad Autónoma que, además del paquete de cerca de 140 millones de euros puesto en marcha para rescatar a las empresas de la región que peor lo están pasando por la coyuntura sanitaria, implemente estrategias de ayudas directas también para los trabajadores que se han quedado sin empleo.

Así lo ha puesto de manifiesto durante una rueda de prensa que ha venido a suplir el tradicional 'Cocido de la Cuesta de Enero' que el sindicato ofrece en el primer mes del año a los periodistas de Toledo, donde si bien ha mostrado alegría por el rescate a las empresas, ha admitido que los trabajadores son quienes más van a sufrir las consecuencias de la crisis sanitaria.

En este sentido, ha reivindicado la convocatoria urgente "desde el diálogo social" para abordar una línea de ayudas dirigidas en este sentido, toda vez que 2020 acabó con casi 16.000 parados más en la Comunidad Autónoma.

"Es importante que más pronto que tarde, y desde el consenso, desde el diálogo social, lleguemos a esas soluciones", ha reclamado el líder sindicalista en un mensaje lanzado directamente al presidente regional, Emiliano García-Page, y a su consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

CRÍTICAS A NICOLÁS

El máximo dirigente de la formación en la Comunidad Autónoma se ha dirigido al presidente de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, quien este mismo martes en su particular balance de 2020 reclamaba suprimir del acuerdo de los Expedientes de Regulación de Empleo la obligatoriedad de las empresas de mantener a los empleados inmersos en esta protección durante seis meses una vez vuelvan a la plantilla.

"Me gustaría escuchar de la Cecam que los trabajadores necesitan apoyo y ayuda", ha dicho De la Rosa, añadiendo que le duele "de manera especial" escuchar a la Confederación de Empresarios de la región decir que "sería razonable que el Gobierno de la nación no exigiera el mantenimiento del empleo durante seis meses tras el ERTEs".

En su opinión, esa postura es "abandonar a los trabajadores a su suerte para salvar a las empresas, pero para salvar a las empresas hay que salvar también a los trabajadores".

"Señores de Cecam, si los trabajadores no son rescatados las empresas no van a sobrevivir", ha avisado De la Rosa, quien recuerda que la región "basa su crecimiento en el consumo interno de los castellanomanchegos, y si estos pierden su puesto de trabajo, es difícil que las empresas de Castilla-La Mancha puedan salir adelante".

LOS TRABAJADORES, EN EL CENTRO DE LA RECUPERACIÓN

"Se nos antoja imposible salir de la situación sin tener la complicidad máxima de los agentes sociales, Cecam y sobre todo el Gobierno, que tiene que ser sensible con los problemas de las personas", ha señalado De la Rosa.

Ha puesto en valor que, pese a lo peor de la pandemia, se está atisbando la salida del túnel, por lo que sería "muy injusto no hacer un reconocimiento que tiene que servir para conseguir cambios hacia el colectivo de los trabajadores".

Para el líder sindical, la pandemia debe suponer una "catarsis" que ha de tener "como hilo conductor el pensar esencialmente en las personas".

Ante ello, "sistemas capitalistas, liberales, neoliberales que han basado la economía de las últimas décadas, se han demostrado inútiles frente a este cataclismo".

Así, se ha preguntado "qué hubiera ocurrido" sin un sistema público sanitario o sin las políticas públicas de protección frente al cierre de la actividad económica como los ERTEs, las exoneraciones en el pago o las liberalizaciones de impuestos.

Tras la crisis de 2008, que se gestionó "infinitamente peor" ya que las cifras de desempleo "llegaron al 30%" en Castilla-La Mancha, De la Rosa ha reconocido que el diálogo social ha funcionado y se ha mostrado como "un elemento esencial para evitar un cataclismo mayor".

HAY "MÁS POBRES"

Para el sindicalista, "la economía nunca debería estar por encima de las personas", pero siempre ha ocurrido lo contrario en los últimos 200 años. "Esa fórmula de salida siempre ha empobrecido a la población y a la economía con carácter general, haciendo un puñado de ricos más a cada crisis".

Ha hilado como ejemplo que el trasvase de recursos económicos hacia el capital "se ha vuelto a multiplicar" en pandemia, ya que "ahora hay más ricos, y muchos más pobres" y ha lamentado que uno de cada cuatro trabajadores en España "están por debajo del umbral de la pobreza".

En el capítulo de las pensiones, ha alertado de que la media en la región se coloca cerca de 400 euros por debajo de la nacional, por lo que ha reclamado tener en cuenta este aspecto.

Paco de la Rosa ha celebrado el trabajo realizado por el organigrama de CCOO durante los últimos meses, que ha servido para "poner en valor el sindicalismo de clase", asegurando que son centenares de consultas atendidas antes la coyuntura económica y laboral provocada por la pandemia.

MANIFESTACIONES 11 FEBRERO

En cuanto a los "muchísimos" retos que plantea este 2021, se ha centrado en el más inminente, que es la manifestación convocada el próximo 11 de febrero a nivel nacional para reclamar al Gobierno de España la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, pues sería "inconcebible" que no se aborde de una vez por todas, ha expresado, así como que la patronal "no haga vetos".

Esa cita pedirá también que se suba el Salario Mínimo Interprofesional "en estos momentos, cuando la gente peor lo está pasando" a 1.200 euros "como mínimo", y que se revaloricen las pensiones, habida cuenta de que el 40 por ciento de las de la Comunidad Autónoma tiene "complemento a mínimos".

"El sistema público de pensiones en este país es sostenible, lo único que hay que hacer es reformarlo", ha declarado el dirigente sindical, que ha recordado que ya hay "principios de acuerdo" en el seno del Pacto de Toledo y ha instado a que "los cumplan ya".

Finalmente, preguntado por la idoneidad de subir impuestos en el contexto económico actual, De la Rosa se ha mostrado partidario de primero "gestionar bien" los fondos Next Generation que van a llegar de Europa para que "no haya lobbies y listos de turno que pretendan quedarse con los fondos, no para que crezca la economía de Castilla-La Mancha sino para que crezca la suya propia".

GAMESA

El secretario regional de CCOO también se ha referido durante su intervención a los cierres previstos por Gamesa y que afectan a la planta de Cuenca, para lamentar la actitud de la empresa, que "sin justificación alguna decide marcharse del país", pese a dedicarse a un sector que "cambia el modelo de las energías limpias".

"En esas estamos y en estas decide marcharse de España, un país con muchos proyectos para la generación de energías limpias", ha dicho, avisando de que seguirán pidiendo explicaciones al Gobierno de la nación.

Con todo, espera que la economía "no esté, como siempre, por encima de los intereses del pueblo, que es lo que parece que quiere hacer Gamesa".