CCOO y UGT C-LM formalizan la convocatoria de huelga del 11N augurando éxito en la movilización: "Pasará a la historia"

CCOO y UGT registran la convocatoria de huelga en Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla-La Mancha han formalizado la convocatoria de huelga para el próximo 11 de noviembre, haciendo una llamada a la movilización y augurando éxito de convocatoria de la clase trabajadora en lo que será "un día sin precedentes" en el conjunto del país y en la Comunidad autónoma.

"Va a haber paros masivos en los centros de trabajo y también va a haber una movilización social que pasará a formar parte de la historia del movimiento social".

Han sido las secretarias de Organización de UGT y CCOO Castilla-La Mancha, Silvia López y María José Mesas, quienes han presentado esta convocatoria en el registro de la Delegación del Gobierno en la capital castellanomanchega este martes.

López ha apelado a que se garanticen los servicios mínimos y no sean "abusivos", rechazando que sea una huelga política y centrando los "motivos" en "los salarios, los precios y la vivienda".

La representante de CCOO ha justificado que desde el año 2020 hasta ahora se han registrado por parte de CCOO y UGT "más de 913 conflictos colectivos", todos ellos principalmente centrados en cuestiones salariales, de los cuales, "más de 190 han terminado en huelga general".

Ha lamentado que "el precio de los alquileres" es "el mayor factor de empobrecimiento de jóvenes y familias trabajadoras" y ve "imposible" que a través de la negociación colectiva, los salarios que se están pactando "sean capaces de garantizar el poder adquisitivo".

Es por ello que ha reclamado "un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, donde se establezca unos mínimos de subidas salariales en los convenios, desde un 4% hasta un 7% para aquellos salarios marcados por el Salario Mínimo Interprofesional y para aquellos sectores donde están más precarizados".

"GRAN DESEQUILIBRIO"

De su lado, la secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López, lo ha definido como una "huelga laboral y social", y que aunque ha venido ligada a las acampadas por toda España, los sindicatos ya venían reclamando.

Asimismo, ha pedido que se desbloquee el sexto acuerdo para el empleo de la negociación colectiva para subsanar "el gran desequilibrio que existe entre salarios y precios de vivienda", que afecta también a la región, con "zonas tensionadas en Toledo y en Guadalajara", donde los precios están desorbitados y no hay suficiente vivienda por la cercanía a Madrid.

"Las familias tienen que elegir entre pagar su casa o llenar la cesta de la compra de productos de primera necesidad", ha aseverado la representante de UGT.

Esta huelga debe servir también "para mejorar la salud de las personas trabajadoras" con la aprobación de la nueva ley de prevención de riesgos laborales, cuyo proyecto "ya tenía que haber pasado al Congreso de los Diputados".

"Lo que reivindicamos siempre es que se cumpla la normativa, que se actualice. Es muy importante que se tengan en cuenta los nuevos riesgos y que sea una ley del siglo XXI. Pedimos más medios para la inspección de trabajo que no llegan. Nuestra comunidad es muy extensa y se necesitan más recursos", ha asegurado.

Asimismo, reivindica UGT la figura del delegado o delegada territorial de prevención porque, la realidad de las empresas de Castilla-La Mancha es que "la mayoría son pequeñas y en muchas es donde se necesita", puesto que "no hay representación sindical".