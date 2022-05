Un centenar de agricultores escenifican un viacrucis en Toledo para denunciar el desvío de fondos del PDR a Geacam

TOLEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de profesionales de la agricultura y la ganadería se han manifestado este martes por las calles de Toledo para denunciar "el desvío de fondos" que el Gobierno regional está haciendo del PDR al "mantenimiento del chiringuito" de Geacam, mientras que las personas que se dedican al sector se ven abocados a la "extinción".

Convocados por Unión de Uniones y la Plataforma en defensa de la agricultura y ganadería ecológicas de Castilla-La Mancha, los manifestantes, encabezados por un carro de madera ocupado por una persona ataviada de faraón egipcio con la cara del presidente regional, Emiliano García-Page, han escenificado una especie de viacrucis para denunciar que "la Administración regional es como los antiguos faraones y los agricultores son los que tiran de las cuerdas".

Bajo el lema 'El dinero del PDR para los que trabajan y viven del campo', los convocantes se han mostrado en contra de que un servicio público como el que presta Geacam sea sufragado con fondos europeos destinados al Desarrollo Rural y al sostenimiento de la actividad agraria, "donde se enchufan a cargos políticos que han perdido elecciones con sueldos estratosféricos".

De ahí que reclamen que el dinero del PDR se destine íntegramente a la agricultura y ganadería ecológica y a evitar su abandono, al tiempo que proponen que el servicio de prevención y extinción de incendios sea sufragado por fondos propios de la Junta de Comunidades, con personal laboral propio, 12 meses y no precario.

Alertan de que para mantener Geacam se desvían unos 500 millones del PDR (el 30%), derivación que implica una merma de los fondos destinados a las ayudas a la apicultura, a las zonas desfavorecidas, al mantenimiento de la biodiversidad o a la incorporación de jóvenes.

"Si esas líneas de ayudas no se activan, va a seguir habiendo sangría de profesionales que abandonan", ha alertado el presidente de Unión de Uniones en la región, Andrés García.

Dicho esto, ha explicado que están en negociación con las representaciones sindicales de Geacam, a fin de unirles a su causa. Ha detallado que estas organizaciones no han suscrito la protesta de este martes por no compartir el enfoque. "Seguiremos limando esas fricciones para sumar tanto a partidos políticos como a los sindicatos de Geacam para cerrar un documento conjunto que exija que esos fondos no se muevan".

Preguntado por la escasa presencia de manifestantes frente a la amplia representación de partidos políticos --han acudido del PP, de Vox, de Podemos y de Ciudadanos--, el responsable de Unión de Uniones ha excusado la ausencia de más agricultores alegando que estas fechas son malas para ausentarse del campo, pues tienen "mucho trabajo".

RECATAR AGRICULTORES

Mientras, el portavoz de la Plataforma en defensa de la agricultura y ganadería ecológicas, Anastasio Yébenes, se ha quejado de que el Gobierno regional sí destine dinero "para rescatar al lince y al águila real, pero no a rescatar a los agricultores y ganaderos", alertando de que "algunos se están suicidando".

Especial dificultad presentan los de la agricultura ecológica, ha alertado, que sufren recortes desde 2016 "y la consecuencia es casi 50.000 hectáreas menos de cereal".

"No sé cómo piensan cumplir la Agenda 2030 si no ponen dinero. Antes se echaba la culpa al Gobierno de Cospedal, que había prometido dinero que no tenía. Esa ha sido su canción durante los 6 años que llevamos de batalla. Pero ahora, ¿a quién echan la culpa?", se ha preguntado.

"La apuesta que hacen por la agricultura ecológica es quitar fondos para destinarlos a Geacam, que ha pasado de tener un presupuesto de 50 a 100 millones. No estamos en contra de esta empresa pública, pero no queremos que sea un chiringuito donde el presidente va colocando a dedo a altos cargos políticos por la puerta de atrás", ha condenado.

RUIDO Y ALBOROTO

Con gran alboroto, los protestantes se han hecho notar por las calles del Casco Histórico de Toledo por donde ha transcurrido la manifestación que, a modo de viacrucis, ha ido haciendo paradas a lo largo de su recorrido para dar a conocer los motivos que les han llevado a salir a la calle.

La performance ha partido desde la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, donde han hecho entrega de sus reivindicaciones, para dirigirse después a la Plaza de Padilla.

Desde allí se han encaminado a la calle de la Plata, para desembocar en Zocodover, el antiguo mercado de las bestias de la ciudad. En todo momento, el portavoz de la Plataforma en defensa de la agricultura y ganadería ecológicas de Castilla-La Mancha, con micrófono en mano y a modo de 'speaker', ha ido soltando eslóganes que han llamado la atención de los viandantes que a esa hora llenaban ya las estrechas calles del barrio antiguo de la ciudad.

En sus alocuciones, Yébenes ha acusado al presidente regional de ser el primer culpable de la pérdida de habitantes del mundo rural, alegando que con "cajeros e Internet" no se llenan los pueblos. También ha reivindicado que la base social de Castilla-La Mancha son sus agricultores y ganaderos, que están "en peligro de extinción", pues la del campo se ha convertido en una profesión "solo para valientes". "Nos van a tener que rescatar como al lince y al águila imperial", ha vociferado.

La protesta, tras paralizar y provocar dificultades de movilidad en la calle Ancha, Hombre de Palo y calle Trinidad, ha desembocado el Santo Tomé para finalizar en la Plaza del Conde, a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo regional.

Allí, y en medio de un fuerte dispositivo policial, han hecho la entrega simbólica de los 500 millones que el Gobierno de Castilla-La Mancha "ha arrebatado" a los profesionales del campo para mantener Geacam.

RESPALDO DE PP, VOX, CS Y PODEMOS

Por parte del PP, la portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Lola Merino, ha denunciado que el Ejecutivo "ha engañado ya en distintas ocasiones" a este colectivo, recordando que el Ejecutivo autonómico prometió "recuperar las ayudas" mientras que "a día de hoy no se ha cumplido ese pacto".

Por parte de Vox, la diputada por Toledo en el Congreso de los Diputados, Inés Cañizares, ha reconocido que Geacam "cuenta con más de 2.000 empleados que cumplen una función de gestión medioambiental que es necesaria", pero ha criticado que por parte de esta empresa pública "se están desviando fondos que corresponden a los agricultores" y que se están utilizando "para mantener esa estructura innecesaria de gasto político y superfluo".

De su lado, el líder de Podemos en la región, José Luis García Gascón, ha recordado cómo su formación impulsó desde el Parlamento autonómico en la pasada legislatura distintas medidas vía enmiendas presupuestarias para aumentar los fondos para este tipo de agricultura y ganadería, añadiendo los avances conseguidos en este mandato en el Gobierno nacional, como la ley de Cadena Alimentaria.

Finalmente, por parte de Cs, la coordinadora autonómica del partido, Carmen Picazo, tras lamentar la gestión del Gobierno regional con unas ayudas "que siempre llegan tarde", ha puesto el foco en que el campo no ha tenido elecciones "en más de 40 años", asegurando que "es el momento de tener elecciones en libertad" para afrontar los "graves problemas" del campo "de la mano de los agricultores".

UE RECLAMA APOYO A AGRICULTORES ECOLÓGICOS

De forma reciente, el pleno del Parlamento Europeo ha reclamado a los gobiernos europeos estrategias nacionales, más apoyo para los productores y una cadena de suministro más corta para favorecer el desarrollo de la agricultura ecológica en el conjunto de la UE.

Y es que los eurodiputados consideran que este tipo de agricultura es un elemento "clave" para alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos que se ha marcado el bloque y apuestan por diseñar planes "nacionales y regionales" y un mayor apoyo a la investigación e innovación en el sector.