PSOE respeta la manifestación agraria pero defiende que sólo "una pequeña parte" de fondos europeos se destinan a Geacam

TOLEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha asegurado que los profesionales de la agricultura y la ganadería, convocados por Unión de Uniones y la Plataforma en defensa de la agricultura y ganadería ecológicas de Castilla-La Mancha, están en su derecho a manifestarse pero ha defendido que sólo "una pequeña parte" de los fondos europeos se destinan a Geacam.

"No vemos cuál es el problema, es una pequeña parte del total que se invierte en Geacam y, desde luego, hay que invertirlos y administrarlos conforme a los criterios de la UE, y los criterios de la UE están perfectamente tasados y la UE fiscaliza perfectamente esos fondos, luego no hay ningún tipo de desvío de fondos hacia otras cuestiones que no estén previstas por los propios fondos europeos, entonces no acabo de entender por qué es la protesta", ha dicho el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora.

En rueda de prensa, Mora ha comentado que la mayor parte de los fondos que utiliza Geacam son propios de la Comunidad Autónoma. Por otro lado, ha criticado que el PP se sume a "cualquier manifestación" cuando está en la oposición mientras que cuando está en el Gobierno "nunca defiende a los agricultores, a los ecológicos ni a Geacam", una empresa pública que cuando gobernaron los 'populares' --ha lamentado-- "desarticularon" y dejaron "raquítica".

Sobre la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, cuyo Proyecto de Ley recibirá este martes el visto bueno del Consejo de Gobierno, el parlamentario socialista ha manifestado que esta nueva normativa supone "un espaldarazo" importante a los productores de vino y el cultivo de la vid.

De otro lado, Mora ha celebrado que el Consejo de Gobierno haya aprobado la nueva oferta pública de empleo que va a posibilitar la consolidación del empleo de "muchísima gente" que hoy está interina.

También ha hablado de la sanidad pública de Castilla-La Mancha y ha hecho alusión a las listas de espera de la región, "uno de los mejores datos que se están dando en España este momento", algo que ha achacado al esfuerzo de los 36.900 profesionales sanitarios que tiene la región, "9.000 más que en el año 2015", ha señalado.

"La sanidad de Castilla-La Mancha va bien", ha argumentado el dirigente socialista, quien ha apuntado que este año la inversión por habitante es de 108 euros, mientras que en Madrid son tan solo 29 euros y en Andalucía, 17, "lo que pone en evidencia el gran esfuerzo inversor en materia sanitaria que se está haciendo en la región".