Chani da el pistoletazo de salida a las fiestas de la Virgen de los Remedios en Pareja

El periodista y escritor Antonio Pérez Henares, Chani, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de la Virgen de los Remedios en Pareja (Guadalajara).

"Cada vez que me asomo a un balcón de un pueblo de mi tierra, hay algo que me brilla, que me enciende", ha asegurado Chani, quien ha destacado que, por muchos premios que le den, ninguno le conmoverá tanto como el hecho de que la plaza de su pueblo, Bujalaro, lleve su nombre, algo que pudieron ver sus padres.

Chani llegó a Pareja por Casasana, pasando muy cerca del Monasterio de Monsalud, "uno de los que tienen mayor historia de Guadalajara y de España", puesto que allí estuvo el rey Alfonso VIII, vencedor de Las Navas de Tolosa donde, y donde, muy posiblemente, preparara la ofensiva de la que salió victorioso en 1212. Además, el pregonero recordó que está documentado que Alfonso VIII estuvo en Pareja después de aquella batalla crucial en la historia de España, concretamente en 1214, alojado unos días en el palacio del Obispo.

También hizo alusión Chani a otro rey, Alfonso VII (1105-1157), conocido como el emperador, quien concedió Pareja al Obispado, y contó la anécdota de que los

primeros turistas de Pareja fueron los obispos de Cuenca, que la eligieron como

lugar de veraneo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por último, Chani recordó cómo era Pareja en la época de Pascual Madoz. Gracias a los datos extraídos del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar Chani recordó cuantos vecinos, cuantas casas, que se producía y que se exportaba en Pareja en el XIX, invitando, para finalizar a parejanos y visitantes "a pasar una buena fiesta", calificando de "honor" ser el pregonero del año 2023.