Ciudad Real se convertirá en punto de encuentro nacional para las personas con enfermedad renal crónica

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CIUDAD REAL 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real se convertirá del 16 al 18 de octubre en punto de encuentro nacional para las personas con enfermedad renal crónica con la celebración del Congreso Nacional de Personas Renales, organizado por la Federación Nacional de Asociaciones Alcer junto a Alcer Ciudad Real.

El encuentro reunirá a pacientes, familiares, cuidadores, profesionales sanitarios, investigadores y representantes de la industria farmacéutica para compartir conocimientos, experiencias y novedades en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad renal crónica (ERC), según han informado los organizadores en nota de prensa.

El congreso ofrecerá un programa centrado en los últimos avances científicos y terapéuticos en el ámbito de la nefrología, con especial atención a la innovación y a las nuevas alternativas para mejorar la atención y la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad. Entre los temas que se abordarán figuran las estrategias de prevención de la ERC, las novedades en enfermedades glomerulares, la vacunación en pacientes renales, el tratamiento de la anemia renal y el prurito, así como la relación entre la salud cardiovascular, renal y metabólica.

Las sesiones también analizarán los avances en hemodiálisis y trasplante renal, la prevención y planificación del tratamiento renal sustitutivo y las posibilidades que ofrecen distintas modalidades de tratamiento. La atención a las personas con enfermedad renal desde una perspectiva integral y multidisciplinar será otro de los ejes del encuentro, con contenidos dedicados al papel de la enfermería, los cuidados en diálisis domiciliaria, la nutrición, la salud visual y dermatológica, la discapacidad y el bienestar de las personas cuidadoras.

La experiencia de los pacientes tendrá un papel destacado en el programa, que busca favorecer el intercambio de información entre profesionales sanitarios y personas con enfermedad renal, así como impulsar una atención más coordinada, personalizada y adaptada a las necesidades de cada paciente. El congreso pretende ser, además, un espacio de participación en el que las personas afectadas y sus familias puedan resolver dudas, conocer nuevas opciones terapéuticas y compartir experiencias con otras personas que atraviesan situaciones similares.

La inauguración tendrá lugar el viernes 16 de octubre en el Antiguo Casino de Ciudad Real e incluirá la proyección de un vídeo conmemorativo del 50 aniversario de Alcer, la entrega de la Insignia de Oro de la Federación Nacional de Asociaciones Alcer y los Premios de la Fundación Renal Alcer. Las sesiones científicas se desarrollarán los días 17 y 18 de octubre en el Pabellón Ferial Ifedi.

La celebración de esta edición adquiere un significado especial al coincidir con el 50 aniversario de Alcer, una trayectoria marcada por la defensa de los derechos de las personas con enfermedad renal, el acompañamiento a sus familias y la promoción de una atención integral. El congreso refuerza este compromiso y pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre pacientes, asociaciones, profesionales sanitarios, investigadores e industria farmacéutica para avanzar en el abordaje de la enfermedad renal crónica.

Manuel Arellano, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Alcer, destaca la importancia de este encuentro como espacio de intercambio y participación: "Este congreso es una oportunidad para acercar los avances científicos y terapéuticos a las personas con enfermedad renal, escuchar sus necesidades y seguir trabajando para mejorar su calidad de vida. Es fundamental que los pacientes estén en el centro de las decisiones que afectan a su salud y que dispongan de información y herramientas para participar activamente en la elección de sus tratamientos".

Arellano subraya, además, el significado especial de esta edición, que coincide con el 50 aniversario de Alcer: "Celebrar cinco décadas de trayectoria nos anima a seguir defendiendo los derechos de las personas con enfermedad renal y sus familias, impulsando la investigación, la prevención y una atención cada vez más humana, integral y personalizada".