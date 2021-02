Ciudadanos pide que no se suspenda la Semana de Música Religiosa de Cuenca: "La cultura puede ser segura"

CUENCA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha presentado, vía moción, la petición al equipo de Gobierno para que no se suspenda la Semana de Música Religiosa en Cuenca este año 2021. "Esta semana supone mucha inversión para nuestra ciudad. La cultura puede ser segura, y por ello, vamos a presentar una moción en el próximo pleno para que se celebre este evento", ha afirmado la portavoz del grupo, Cristina Fuentes.

El pasado día 27 de enero, Dario Dolz, como presidente del Patronato de la Semana de Música Religioa y alcalde de la ciudad, anunció la cancelación del evento "ante la situación de emergencia sanitaria". Algo que, a juicio de Ciudadanos ha sido una "solución precipitada teniendo en cuenta la relevancia que tiene para Cuenca, según ha informado la formación naranja en nota de prensa.

"Pudimos comprender que en 2020 se cancelase el evento por no disponer de tiempo para prepararlo, pero han tenido todo un año para buscar una alternativa y no lo han hecho", ha criticado Fuentes, quien ha dicho que "en esta época en la que los eventos culturales emitidos en directo son una normalidad", Ciudadanos no entiende que no se dé esa posibilidad a la Semana de Música Religiosa, "dando a Cuenca la posibilidad de modernizarse y ser pionera en grandes eventos musicales como este".

Por otro lado, Fuentes ha asegurado que "hay suficientes espacios culturales en Cuenca, en los cuales poder compatibilizar la asistencia presencial con el soporte digital, para garantizar el distanciamiento social y las medidas de seguridad sanitarias necesarias para poder llevar a cabo esta edición de la Semana de Música Religiosa".

Finalmente, Ciudadanos propondrá al resto de grupos políticos que apoyen esta iniciativa. "Aún hay tiempo para poder organizar un evento digno para Cuenca y darles a los conquenses el repertorio musical que merecen", ha finalizado la edil de Cs.