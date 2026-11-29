Archivo - Plaza Mayor de Ilana (Guadalajara). - TURISMOCASTILLALAMANCHA.ES - Archivo

GUADALAJARA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio guadalajareño de Illana ha recuperado la cobertura móvil y la conexión a Internet de Movistar después de permanecer casi cuatro días sin servicio, una incidencia que ha afectado a alrededor del 90 por ciento de sus aproximadamente mil habitantes del núcleo urbano y que ha complicado incluso las comunicaciones durante la jornada electoral de este domingo.

El teniente de alcalde, Román García Valenciano, ha confirmado a Europa Press la recuperación de las comunicaciones y ha señalado que, aunque tanto en el casco urbano como en las urbanizaciones están acostumbrados a sufrir problemas puntuales de conexión y a una calidad de red "mejorable en ocasiones", nunca habían afrontado un corte tan prolongado.

"Lo hemos vivido con mucha incertidumbre", ha reconocido García, quien ha explicado que la interrupción del servicio ha generado preocupación entre los vecinos, especialmente por las dificultades para mantener las comunicaciones habituales y teniendo en cuenta también que este domingo se han celebrado Elecciones Generales.

La avería afectaba a los usuarios de Movistar y de otras operadoras que utilizan su red. Durante estos días, el Ayuntamiento y los vecinos habían reclamado reiteradamente a la compañía una solución que por fin ha llegado.