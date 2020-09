Compartir datos de rastreo, reuniones y decisiones conjuntas: estrategia de Madrid, CyL y CLM

Page avanza más reuniones de seguimiento del pacto y apela a "tener las velas desplegadas" para cuando sople el "viento" de la recuperación

TOLEDO/MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León han establecido una estrategia común frente al coronavirus, que se basa en compartir datos en materia sanitaria, tales como estudios de seroprevalencia y de rastreo para analizar la movilidad entre las tres regiones, además de mantener reuniones periódicas con el compromiso de alcanzar decisiones conjuntas.

Así lo han acordado, y desgranado posteriormente en una comparecencia pública, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

En la mantenida este lunes, que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, las tres comunidades limítrofes han mostrado su disposición a "hacer un esfuerzo conjunto y solidario" para luchar contra el coronavirus.

En este sentido, a través de un comunicado conjunto, han precisado que mantendrán próximas reuniones, junto con los consejeros, en Castilla y León y Castilla-La Mancha en materia de Transporte, Empleo y Economía así como que continuarán a través de grupos de trabajo la coordinación para que las normativas serológicas anticovid vayan coordinadas.

En este sentido, han acordado que se organizarán encuentros, a través de las nuevas tecnologías, entre responsables Covid de los centros educativos, para compartir experiencias. También habrá este trasvase de información en otros ámbitos.

Asimismo, han establecido que facilitarán el intercambio de prácticas para los alumnos de FP entre empresas de las tres autonomías, ya que el virus "ha perjudicado la celebración" de las mismas.

Además, se han comprometido a compartir estudios de seroprevalencia y de rastreo, en especial para analizar la movilidad entre las tres regiones y a realizar sistemas de evaluación diaria e intercambio de información sobre la evolución de la epidemia.

"No puede ser una barrera administrativa la frontera", ha subrayado la presidenta madrileña, al comienzo de su intervención. Asimismo, ha remarcado que esta cita ha sido "un nuevo paso en la lucha por la pandemia".

PAGE: "SACAREMOS MÁS SI VAMOS ABRAZADOS"

El presidente castellanomnachego, Emiliano García-Page, ha indicado en su turno de intervención durante la rueda de prensa protagonizada por los tres presidentes su intención de que las tres regiones adopten una postura de unión y trabajen "abrazadas" de cara a afrontar la salida de la crisis sanitaria.

Para García-Page es importante que cuando los vientos de la recuperación "vuelvan a soplar", las velas de las tres instituciones estén "desplegadas", lo cual exige "estar muy coordinados y anteponiendo el interés general al interés político.

Para ello, ha llamado a "reforzar mecanismos de cooperación" entre las tres autonomías, homologar la normativa epidemiológica y compartir estudios de implantación e incidencia del virus, así como "seguir compartiendo servicios públicos, transportes e interacción en la educación y la sanidad", a lo que ha sumado la necesidad de hacer "un esfuerzo extraordinario de información diaria", sobre todo en estos primeros meses del curso escolar.

"Nos jugamos nuestra propia viabilidad en el ámbito económico. Si no funciona el curso, si no somos capaces de ponerlo en marcha y si somos la única sociedad en Europa que no lo consiguiera, sería por estar a las puertas de un confinamiento general", ha avisado.

Esta cita sirve por tanto según el líder del Ejecutivo castellanomanchego para "hacer un frente en común" bajo la premisa de que las tres autonomías "son parte de España".

"HAY QUE GESTIONAR LA ESPERANZA"

Ahora toca "gestionar la convivencia con el virus, intentar que haya la menor afectación económica y social y detectar los casos mucho antes con un sistema más prevenido" bajo ese frente común.

Eso sí, partiendo de la base de que el deseo es que también a los "vecinos" le vayan bien las cosas. "Nos irá bien si le va al conjunto", ha dicho, avanzando que habrá más reuniones en territorio madrileño y castellano y leonés para dar seguimiento a las medidas adoptadas.

En estas tres regiones, ha afirmado, gobiernan "partidos diferentes" pero con "los mismos intereses y competencias, compartiendo el marco constitucional", por lo que esta voluntad de cooperación "no es baladí en un país al que a veces le gusta presumir de conflictos territoriales".

"Hay que mantener la responsabilidad combinada con la normalidad. Nos tenemos que creer un escenario de nueva normalidad pero aspirando a la normalidad en cuanto haya solución científica y haya vacuna en los próximos meses", ha aseverado García-Page.