La contrata de la limpieza viaria de Guadalajara implanta medidas preventivas frente a las altas temperaturas

GUADALAJARA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Valoriza, adjudicataria de la limpieza viaria de la ciudad de Guadalajara, ha acordado con los representantes de sus 115 trabajadores implantar desde hoy mismo cambios organizativos y medidas preventivas de los riesgos laborales por estrés térmico.

Ambas partes se han comprometido a elaborar un amplio y detallado protocolo de actuación ante olas de calor, en el que ya están trabajando y que se incorporará al convenio colectivo; pero dada las altas temperaturas que viene sufriendo la ciudad, y que hoy mismo vuelve a estar en alerta amarilla durante las horas centrales del día, han decidido adoptar ya varias medidas de urgencia.

Estas medidas se activarán cada vez que la Aemet establezca para Guadalajara alertas amarillas o naranjas, según ha informado el sindicato CCOO en un comunicado.

En ambos casos, no se realizarán tareas de desbroce y no se utilizarán barredoras sin aire acondicionado. Si la alerta es naranja, no se utilizará ningún vehículo sin aire acondicionado.

Ante cualquiera de ambos niveles de alerta, se adelantará una hora el inicio y el final de la jornada del turno de mañana, cuando la mayoría de los operarios trabajan individualmente con sus propios carritos provistos de sus utensilios para el barrido y limpieza de las calles.

En el turno de tarde, dedicado por entero al barrido mixto por parejas, con barredora y sopladora, el operario que realiza las tareas de soplado hará paradas de 10 minutos a la sombra cada hora y media.

A estas medidas se añaden diversas recomendaciones e instrucciones como hidratarse con frecuencia con agua, aunque no se tenga sed; evitar las bebidas azucaradas o con cafeína y no tomar alcohol; comer fresco y sano y evitar las ingestas copiosas, priorizar los lugares frescos y sombreados; evitar los trabajos pesados en las horas de más calor y ajustar los recorridos de barrido manual para evitar las zonas de sol en las horas con más intensidad; utilizar gorras para evitar la exposición directa al sol de la cabeza, utilizar cremas de protección solar que facilitará la empresa y avisar de inmediato al responsable en caso de advertir algún síntoma compatible con golpe de calor.

Tras la muerte de un trabajador de la limpieza viaria en Madrid a consecuencia de un golpe de calor, CCOO-Hábitat, asumiendo la responsabilidad que le corresponde dada su mayoritaria representación en el comité de empresa de Valoriza-Guadalajara, reclamó a la empresa la adopción de medidas preventivas frente a las olas de calor.

El sindicato ha agradecido el respaldo municipal a las propuestas encaminadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la limpieza viaria durante las olas de calor, y la total e inmediata disponibilidad por parte de Valoriza para acordarlas e implantarlas.