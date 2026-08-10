Controlado el incendio declarado en Malpica de Tajo

Incendio declarado en Malpica de Tajo. - INFOCAM

TOLEDO 10 Ago. (EUROPA PRESs) -

El incendio originado este lunes en la localidad toledana de Malpica de Tajo ha quedado controlado a las 16.38 horas, según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha declarado en Situación Operativa Nivel 1 por afección de humo a la carretera CM-4015.

El fuego se habría iniciado sobre las 12.57 horas de este lunes, en el paraje conocido como 'Valle de los domingos' y ha sido detectado por la llamada de un particular.

Los medios aéreos se han retirado y en las labores de extinción participan dos terrestres.