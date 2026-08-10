Siete medios, dos aéreos, trabajan en apagar el incendio declarado en Malpica de Tajo, que escala a Nivel 1

Incendio declarado en Malpica de Tajo.
Incendio declarado en Malpica de Tajo. - INFOCAM
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 10 agosto 2026 16:44
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TOLEDO 10 Ago. (EUROPA PRESs) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado en Situación Operativa Nivel 1 el incendio originado este lunes en la localidad toledana de Malpica de Tajo, por afección de humo a la carretera CM-4015.

El fuego se habría iniciado sobre las 12.57 horas de este lunes, en el paraje conocido como 'Valle de los domingos' y ha sido detectado por la llamada de un particular.

En las labores de extinción participan siete medios, dos de ellos aéreos, en un operativo conformado por 30 personas.

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