Controlar la peste porcina africana, entre los tres nuevos proyectos del IREC que ha recibido 1,6 millones

CIUDAD REAL, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC),centro mixto dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, participará en tres nuevos proyectos europeos de investigación sobre toxicología ambiental, bioseguridad en ganadería y control de la peste porcina africana, que serán financiados en el marco de Horizonte Europa, el principal programa de la Unión Europea para la investigación y la innovación para el periodo 2021-2027

Con una dotación económica para la UCLM superior a los 1,6 millones de euros para llevar a cabo los tres proyectos en el periodo 2024-2026, los investigadores del IREC desarrollarán su trabajo en consorcio con algunos de los mejores grupos internacionales de investigación de su sector y liderarán paquetes de trabajo en cada uno de los proyectos participantes: Towards a SYstems-Based, holistic Environmental Risk Assessment of Chemicals (SYBERAC), Consorcio Europeo para la Salud y el Bienestar Animal (EUP AH&W) y Understanding performance characteristics of live attenuated vaccines for the prevention and control of African swine fever in wild boar and domestic pigs (ASFiVIP).

Según ha informado la institución académica, el proyecto Syberac, integrado por diez socios, estudiará la exposición de la biodiversidad terrestre a una heterogeneidad de contaminantes químicos, los efectos que causa esta exposición sobre los distintos componentes de los ecosistemas --plantas, invertebrados y vertebrados-- y las funciones que desempeñan.

El proyecto proporcionará herramientas innovadoras que contribuyan a transformar la evaluación regulatoria de riesgos ambientales de la contaminación en medios terrestres, implementado un procedimiento basado en el conjunto del sistema que reemplace al escenario actual de evaluar el riesgo sin considerar la interacción entre los diferentes elementos del ecosistema.

Para ello, el proyecto incorpora una red intersectorial en la que a los investigadores del ámbito académico se les unen agencias gubernamentales, industria química, agricultores y naturalistas. El IREC, con un presupuesto de 300.025 euros, lidera el paquete de trabajo encargado de la coordinación de los casos de estudio mediante los que se generará la información para la aplicación de herramientas de evaluación de riesgo y tendrá al frente como investigador principal a Manuel Ortiz.

El Consorcio Europeo para la Salud y el Bienestar Animal (EUP AH&W) es una asociación de investigación e innovación creada en el contexto de Horizonte Europa que tiene entre sus objetivos principales avanzar a Europa hacia sistemas de producción ganadera saludables y sostenibles, tanto para animales terrestres como acuáticos. Esto incluye la reducción del uso de antimicrobianos y mejorar el bienestar de los animales de producción, en consonancia con el Pacto Verde Europeo En este proyecto, los seis investigadores del IREC implicados, liderados por Joaquín Vicente y con una financiación de 526.875 euros, aportarán su experiencia en la interfaz fauna-ganado y el desarrollo de medidas de bioseguridad. El proyecto agrupa a 31 socios.

El proyecto ASFiVIP, conformado por diez socios, busca comprender las características de las vacunas vivas atenuadas para la prevención y el control de la peste porcina africana en jabalíes y cerdos domésticos, maximizando su eficacia y seguridad. Para administrar las vacunas a jabalíes en condiciones de campo es necesario desarrollar cebos apropiados y ensayar estrategias de distribución de estos. Los investigadores del IREC, liderados por Christian Gortázar, y dotados con una financiación de 789.875, contribuirán al proyecto con su conocimiento y experiencia en el desarrollo y la distribución de cebos para el control de la tuberculosis animal.