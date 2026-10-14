Crecimiento de empresas, internacionalización, IA y búsqueda de talento, claves para las empresas de C-LM según APD

El presidente de la Asociación del Progreso y la Dirección de Castilla-La Mancha (APD) durante la inauguración del Foro Competitividad celebrado en Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toledo acoge este miércoles el Foro Competitividad de la Asociación del Progreso y la Dirección de Castilla-La Mancha (APD). Un espacio destinado a valorar la competitividad de las empresas de la región y desarrollar líneas de acción para mejorarla.

Durante la inauguración del Foro, el presidente de la Asociación en Castilla-La Mancha y consejero delegado de Haricaman, Nicolás Rodríguez Cuéllar, acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha destacado que el barómetro elaborado a nivel nacional permite identificar cuatro necesidades del emprendimiento en la región para mejorar su competividad.

Concretamente, Rodríguez Cuéllar se ha referido, en primer lugar, a que en la región "a las empresas les falta tamaño". Asimismo, ha apuntado a la necesidad de "internacionalización" de los mercados castellanomanchegos, la búsqueda de talento a través de "acercar más la universidad a las empresas", y, finalmente, la "aplicación de la IA en crear productos de valor añadido".

El presidente de APD Castilla-La Mancha se ha mostrado confiado en que, a lo largo del Foro "se junta el diagnóstico del barómetro con lo que los empresarios hemos estado aportando en las conclusiones del mismo" y se pueda generar "una agenda de trabajo".

En la misma línea, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha advertido sobre el indicador del tamaño de empresas, señalando que "de las 125.000 empresas en cifra redonda que tenemos en nuestra región, tan solo 813 tienen más de 50 personas trabajadoras".

Unos datos que ha matizado con el buen indicador de creación de empresas publicados este martes, que muestran que Castilla-La Mancha se sitúa "en una posición de un crecimiento del 20% con respecto al indicador que teníamos el año pasado". "Claramente para tener empresas competitivas antes necesitamos tenerlas", ha subrayado la titular de Economía.

Patricia Franco ha reivindicado las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha para impulsar ese crecimiento de las empresas, apuntando a "dos nuevas iniciativas en el marco del plan Adelante".

"Por un lado, el Bono Crecimiento Pyme, que son 9 millones de euros" destinados a que la empresas "pueden presentar proyectos a la administración regional" en materias como planificación estratégica, sostenibilidad, internacionalización o digitalización.

Por otro lado, una partida de 9 millones de euros destinada al impulso de las pymes industriales.

"Iniciativas también para ganar tamaño, ganar dimensión, ser más competitivos y ser capaces de retener nuestro mejor talento, que creo que es uno de los indicadores que seguro que en el Foro que ha preparado hoy APD", ha señalado.

La consejera de Economía ha concluido agradeciendo el trabajo de la celebración del Foro para diagnosticar e impulsar el desarrollo empresarial, señalando que "trabajar de la mano con APD es todo un lujo", y subrayando la necesidad de "trabajar en colaboración". "Está demostrado que cuando la parte pública y la parte privada colaboramos y vamos juntos de la mano, pues somos más fuertes y salimos reforzados", ha afirmado en este sentido Franco.