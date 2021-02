Cs CLM protege a Casañ: "Es complicado deshacerse de una vida anterior al entrar en la administración"

Responde a las críticas del PP invitándole a que "se preocupe de otras tramas o de su corrupción"

TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Cs en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha salido este jueves en defensa del alcalde de Albacete, Vicente Casañ, después de que El Mundo apuntase que su compañero de partido habría incurrido en varias contrataciones irregulares desde el Ayuntamiento con una empresa de su propiedad. "No hay ocultación. Todo es transparente".

"Es complicado deshacerse de una vida anterior cuando entras en una administración. Entiendo que la gente que lleva toda a la vida en política no lo pueda entender. Pero esto es así. No es algo sencillo decir vendo las participaciones, participaciones que están declaradas además y que están en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento".

Así se ha pronunciado la responsable de la formación naranja en la región durante una entrevista en Radio Castilla-La Mancha, que recoge Europa Press, en la que ha vuelto esgrimir los mismos argumentos en defensa del alcalde de Albacete que alegó el partido en nota de prensa este miércoles, cuando salto la publicación de 'El Mundo'.

Tras asegurar que las explicaciones que el primer edil ha dado a su partido "le convencen totalmente", ha defendido que la realidad "no es como viene en la noticia". "La realidad es que no se contrató publicidad con su empresa. El tenía una empresa antes de entrar en política. En Ciudadanos, antes de entrar en política, muchos venimos de la sociedad civil", ha apuntado.

"Él tenía una empresa, constituida en octubre de 2018, una vez es alcalde se desvincula totalmente de dicha empresa y gestiona la venta de participaciones por escritura pública. Él no gestiona ni contrata publicidad. De la publicidad se encarga la Gabinete de Alcaldía, que lo que ha hecho es reeditar la gestión de la publicidad institucional que se ha producido durante los últimos mandatos del Ayuntamiento de Albacete", gobernado por el PP.

"No hay ninguna irregularidad, pregúntame lo qué quieras", ha dicho Picazo al periodista de la Radio Castilla-La Mancha, medio en el que ha insistido en que en el momento que Casañ "sabe que va a ser alcalde" empezó a gestionar la venta de su participación en esas empresa. "Es así, está acreditado".

"La ley para altos cargos y autoridades establece un plazo de tres meses para realzar estos formalismos, que es lo que hizo Vicente. Desde el Ayuntamiento de Albacete se reeditaron esos contratos de publicidad institucional con las más de 20 empresas que venían funcionando en el Consistorio. Sería totalmente injusto que no se tuviera en cuenta a Radio Marca que desde octubre de 2018 estaba en funcionamiento y estaba teniendo esa publicidad institucional al igual que el resto de medios de comunicación", ha defendido.

Preguntada sobre cómo explica el incremento de facturación en los años 2019 y 2020 de la empresa del alcalde albaceteño, la líder de Ciudadanos ha achacado ese aumento entre el 2018 y el 2019 a que "ha pasado un año en ejercicio". "En 2020 no sé cuál es el incremento pero habría que compararlo con el incremento que han tenido el resto de medios de comunicación que también han recibido publicidad institucional. Ni en el 2019 ni en el 2020 Vicente tenía vinculación con dicha empresa", ha insistido.

Dicho esto, ha reiterado que la decisión de qué cantidad se reparte a los medios no la toma Casañ sino su Gabinete de Alcaldía en base a los criterios establecidos por el anterior equipo de Gobierno del PP, "en base al Estudio General de Medios".

Preguntada sobre si el alcalde va a ofrecer este jueves explicaciones públicas, Picazo ha apuntado que ya se reunió este miércoles con la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, añadiendo que le parece "muy significativo que partidos como Vox y Podemos hayan dicho que --Casañ-- ha demostrado que no hay irregularidad alguna que contravenga una norma ética respecto a la actuación de Vicente".

QUE EL PP "SE OCUPE DE SUS TRAMAS O SU CORRUPCIÓN"

De igual modo, se ha pronunciado sobre la duras críticas formuladas por la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, que le pedía este miércoles a Picazo que "diera explicaciones de la presunta trama de corrupción que salpica a Cs Castilla-La Mancha".

Preguntada si con esas acusaciones considera que "se la estaban guardando", tras afirmar que no cree que "nadie le guarde absolutamente nada", ha asegurado estar dispuesta a dar las explicaciones que sean "precisas". "No me escondo de nadie, si quieren venir hoy mismo a mi despacho les daré las explicaciones que quieran. Estaré encantada", ha afirmado.

"Sobre la trama corrupta de la que habla el PP, no hay nada, no hay nada ilícito, nada ilegal, ni si quiera se contravienen las normas éticas. Al hablar de una trama, les diría que se preocupen de otras tramas o de su corrupción. Es interesante que tengan el tema de la corrupción presente y quieran luchar contra ella. Bienvenidos sean", ha zanjado Picazo.