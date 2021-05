Cs plantea una ley para recuperar la carrera profesional sanitaria en C-LM y propone a PP presentarla juntos

PP no concreta su apoyo pero asegura que irá de la mano de todos los grupos para recuperarla

TOLEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha avanzado que registrará una ley este jueves que sirva para recuperar la carrera profesional sanitaria, y ha planteado al Grupo Parlamentario Popular que la presenten de forma conjunta, ya que los 'populares' han llevado al pleno una Proposición No de Ley pidiendo que se retome este complemento para los sanitarios en la región.

En la Proposición de Ley para la Recuperación de la Carrera Sanitaria en Castilla-La Mancha, Ciudadanos pide suprimir los apartados que recogen la eliminación de la carrera sanitaria, en la ley impulsada por el Gobierno 'popular' de María Dolores de Cospedal.

El diputado David Muñoz ha justificado su propuesta legislativa acusando al Gobierno de "pasarse por el arco del triunfo" otras medidas que se han reflejado en proposiciones no de ley. "Es necesario una ley, que derogue la ley de Cospedal de los recortes", ha asegurado.

Concretamente, los diputados 'naranjas' piden la supresión de los apartados 4 y 5 de la Disposición derogatoria de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de

Garantías de Servicios Sociales.

Ciudadanos propone, si entrara en vigor su texto normativo, que se reconozca automáticamente los derechos económicos y de carrera profesional no reconocidos al personal desde el momento de la

entrada en vigor de los apartados 4 y 5 de la Disposición Derogatoria de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias.

Asimismo, plantea en su texto que el Consejo de Gobierno inicie un proceso de negociación con los representantes del personal estatutario del Sescam, para adaptar el régimen de su carrera profesional a las circunstancias actuales, un proceso que debería concluir en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, pudiendo prorrogarse para facilitar el acuerdo.

PP NO CONCRETA SU APOYO

De su lado, el diputado del PP Juan Antonio Moreno, que no ha concretado en el momento del debate si apoyará la iniciativa de Ciudadanos, ha manifestado que quieren recuperar la carrera sanitaria en todos sus grados, para lo cual irán "de la mano" de todos los grupos políticos, aunque le ha recriminado a Muñoz que especifique no solo los "recortes de Cospedal" si no también el mantenimiento de los mismos en los seis años de Gobierno de García-Page.

El PP ha presentado en este debate una Proposición no de Ley relativa a la carrera profesional del personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en la que instan al Gobierno regional a recuperar en todos sus grados, antes de la finalización del presente ejercicio presupuestario, con cargo al superávit anunciado por el Gobierno regional.

Demandan llevar a cabo de manera inmediata un proceso de negociación, que incluyendo a todos los grupos parlamentarios, permita definitivamente la implantación de la carrera profesional y reclama priorizar la atención de las plazas de difícil cobertura con incentivos económicos y de jornada, así como de desarrollo e implantación de la carrera profesional, estableciendo méritos extra en las bolsas de empleo y para la consolidación del puesto de trabajo, afianzando a los profesionales sanitarios a la zona de salud y favoreciendo, a su vez, la consolidación de equipos y la continuidad asistencial.

Esta PNL ha quedado rechazada con los votos en contra de la mayoría socialista, a pesar del apoyo de Ciudadanos a los 'populares'.

Por contra, el PP ha rechazado una enmienda de Ciudadanos a esta Proposición No de Ley en la que los 'naranjas' recogían recuperar la carrera sanitaria, mediante "la derogación de los recortes de la ley de Cospedal".

PSOE ALABA A LA JUNTA

Por su parte, el diputado socialista José Antonio Contreras ha puesto en valor que el Gobierno regional "no ha dejado de trabajar ni un solo minuto" por recuperar los derechos de los profesionales, que son "la piedra angular" del sistema sanitario. "Hemos reactivado el empleo público, no creo que seamos tan malos, porque muchos profesionales se vienen a trabajar a Castilla-La Mancha".

En la misma línea, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado que los profesionales sanitarios "siguen mejorando las condiciones laborales", aunque el PP diga que no, acusando a los 'populares' de comportarse como "trileros", porque "cada día juegan con unas cuentas diferentes y hablan de invertir millones de euros con la misma alegría que amortizaban plazas en el pasado".