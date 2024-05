Cuenca en Marcha llevará al Pleno la solicitud para el traslado de la estación de AVE al centro

CUENCA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca en el Ayuntamiento de la capital llevará al Pleno que se celebrará el próximo lunes una moción para crear una estación intermodal donde se encuentra la estación convencional que combine alta velocidad, trenes regionales a lo que se sumaría la estación de autobuses que se sitúa a escasos metros.

Como explica el edil de la formación, Pablo García, ésta era la idea original del Ministerio de Fomento cuando se diseñó la línea de alta velocidad entre Madrid y el Levante, "pero por puros intereses especulativos se trasladó a las afueras, con los problemas que estamos viendo todos los días". "Aún nadie ha pedido disculpas por este hecho que tanto daño ha hecho y está haciendo a Cuenca".

Así, la moción de CeM pedirá la aprobación del Pleno del Ayuntamiento para solicitar al Ministerio de Transportes la financiación para el traslado de la estación, una financiación que "además podría sufragarse parcialmente ya que evitaríamos los 43 millones que nos va a costar mover el vertedero por, precisamente, situar la estación del AVE al lado". "Recuerdo también que el traslado del vertedero, además de los 43 millones de coste, va a suponer un incremento en la factura de la gestión de residuos tal y como reconoce el propio Ayuntamiento".

De esta manera, García considera que "una estación intermodal supondría un enorme dinamismo en nuestra ciudad, revolucionando la movilidad, algo que beneficiaría a toda la ciudadanía" y recuerda que el Ministerio de Transportes ha financiado numerosos proyectos encaminados a mejorar la movilidad. "En Cuenca no somos más que nadie, pero tampoco menos. No sería comprensible que las instituciones conquenses no hicieran lo que otras sí".

Por último, el concejal de CeM destaca en nota de prensa que "hay numerosos proyectos técnicos, empezando por el original del Ministerio de Fomento, que avalan que sí es posible crear esta estación intermodal, por lo que no hay ningún tipo de excusas para no solicitarla", ha zanjado.