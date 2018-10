Defensa de Nogueira alega daño cerebral y no locura y arremete contra las acusaciones por "divagar" al respecto

Publicado 24/10/2018 14:53:34 CET

Asume el asesinato en el caso de las muertes de los niños y pide no someterlas a juicio

GUADALAJARA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bárbara Royo, abogada que ejerce la defensa de Patrick Nogueira, autor confeso de las muertes de sus tíos y sobrinos en agosto de 2016 en Pioz (Guadalajara), ha alegado al presentar sus conclusiones sobre el caso durante la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial que su defendido sufre un "daño cerebral documentado" y no locura o psicosis, al tiempo que ha arremetido contra la postura de las tres acusaciones particulares y del Ministerio Fiscal por "divagar" al respecto, por "hacer la pelota" al jurado popular y por contar "premisas falsas".

Así se ha expresado Royo en la primera jornada del juicio que servirá para dictaminar la responsabilidad de Nogueira en las cuatro muertes con un alegado en el que ha abundado en que el acusado "no es como nosotros". "Desgraciadamente para él tiene un daño cerebral que predetermina su conducta en cierta medida".

"Un daño cerebral que las acusaciones no han entendido. Me sorprende muchísimo oírles divagar sobre el daño cerebral y mintiendo", ha dicho a las acusaciones, que anteriormente daban por probada la intencionalidad y la alevosía de los actos de Nogueira.

Bárbara Royo ha asumido que en el caso de las muertes de los niños procede la calificación de asesinato con alevosía por lo que pide siete años y medio de cárcel por cada uno de ellos.

Por ello, ha anunciado que no hará ni una sola pregunta para esclarecer estas dos muertes, al tiempo que ha invitado a las acusaciones a hacer lo propio.

En el caso de las muertes de sus tíos, ha querido dejar clara la postura de la defensa al considerarlas homicidio, ya que no tenía intención de acabar con sus vidas. Por estas muertes pide un total de 10 años de cárcel, en contra de la petición de prisión permanente revisable de las acusaciones. "Si se le condena a prisión permanente revisable, la Fiscalía de Guadalajara se apunta un tanto".

MÁS CRÍTICAS

Royo ha reparado en que el Ministerio Fiscal, a pesar de "haberse presentado como garante de la legalidad y de la imparcialidad", está ejerciendo "un papel de acusación".

Ha criticado igualmente que las acusaciones hayan "dado valor a las pruebas". "Para ellos el juicio ya está hecho. Esta defensa no ha visto aún a testigos y peritos como para saber qué pruebas se pueden o no tener en cuenta. Estamos aquí para valorar la prueba que se va a practicar, no los indicios que hay en este momento".

También ha defendido que es "un juicio sencillo" donde la Fiscalía "acusa de haber matado" a su familia. "Yo también le acuso. No vengo aquí a convencer al jurado de que no lo hizo. Claro que soy su defensa, pero vengo a contarles la verdad a ustedes, no a hacerles la pelota".

En su opinión, "todos están de acuerdo en que mató a su familia", pero en derecho penal "es también importante saber por qué lo hizo y cómo lo hizo".

ACUSACIONES PARTICULARES

De su lado, Rosa Feriche, letrada que ejerce la acusación en nombre de Janaina, la tía de Nogueira, se ha sumado a la petición de la acusación de la familia de Marcos, y ha abundado en el "horror" sufrido por toda la familia.

Teresa Fernández, en representación del propietario del inmueble donde se llevaron a cabo los asesinatos, se ha limitado a enumerar los daños materiales sufridos por la vivienda para reclamar la responsabilidad civil, sin dejar de lado los "daños morales" de la familia del propietario, "que ha visto truncada su normalidad" por estos hechos.