Delegado del Gobierno de C-LM sugiere a Ribera "guardar en casa" sus opiniones sobre la caza y la tauromaquia

Publicado 18/12/2018 12:14:45 CET

TOLEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de Castilla-la Mancha, Manuel González Ramos, ha opinado este martes sobre las recientes palabras de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que se mostraba contraria a actividades como la caza o la tauromaquia, y le ha sugerido que esas opiniones se las debería "guardar en casa".

A preguntas de los medios tras un desayuno informativo, González Ramos ha enfatizado que él, sin ser cazador ni torero, defiende las tradiciones, no sólo en lo personal sino también en su papel de delegado del Gobierno.

"Esas palabras se las debe guardar en casa. Más claro no lo puedo decir. Yo no he cazado, pero defiendo la caza, y más aquí en esta región", ha dicho González Ramos, quien en todo caso muestra "respeto máximo" por la ministra pese a la contundencia de sus palabras.