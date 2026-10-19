Delegados de protección de datos de parlamentos abordan en Toledo el "delicado" equilibrio transparencia-privacidad

V Jornadas de la Asociación de Delegados de Protección de Datos de Parlamentos - CORTES C-LM

TOLEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las V Jornadas de la Asociación de Delegados de Protección de Datos de Parlamentos que se celebran en las Cortes de Castilla-La Mancha este lunes y este martes buscan arrojar luz sobre el "delicado" equilibrio entre transparencia y privacidad.

Así lo han puesto de manifiesto en la inauguración de las jornadas el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y la presidenta de la Asociación de Delegados y Delegadas de Protección de Datos de Parlamentos, Montserrat Azumendi.

Bellido ha esperado que estas jornadas sean "productivas y enriquecedoras" para seguir mejorando la función que tienen los parlamentos y los poderes públicos de encontrar "un buen equilibrio" entre el acceso libre a la información y la función de control, y "la necesaria privacidad de aquellos datos que deben ser protegidos por su carácter estrictamente personal".

"Encontrar ese punto es lo que es más difícil y por eso la Asociación tiene un papel relevante que jugar en ello, y nosotros aspiramos a que estas jornadas pongan un poco de luz y, si es posible, reduzcan la sombra", ha manifestado.

LAS JORNADAS

De su lado, la presidenta de la Asociación de Delegados y Delegadas de Protección de Datos de Parlamentos ha indicado que el programa de estas jornadas será "un repaso de temas que realmente nos preocupan, sobre los que tenemos que profundizar y que son de sumo interés".

Así, se hablará sobre el papel "complicado" de los delegados de protección de datos ante la "maraña" normativa europea, el derecho fundamental de la protección de datos para el fortalecimiento de la democracia o sobre las "tribulaciones" de un director de régimen interior ante la protección de datos.

Las jornadas concluirán con una mesa redonda con todos los ponentes y diferentes autoridades que disertarán sobre la transparencia y la protección de datos, "un equilibrio muy delicado que a veces nos trae a maltraer".

Las V Jornadas de la Asociación de Delegados de Protección de Datos de Parlamentos estarán dedicadas a Iñaki González, delegado de Protección de Datos del Parlamento de Andalucía, fallecido en accidente de tráfico, y quien tuvo "mucho que ver" con el nacimiento de la Asociación.

Las ponencias de las mismas y las contribuciones de quienes son miembros de la Asociación y quienes están fuera de ella pero participarán de las jorndas serán recogidas en una publicación que será 'in memoriam" a Iñaki González.