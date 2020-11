Denominaciones de origen de C-LM ven una "garantía" el acuerdo entre Europa y China para evitar falsificaciones

TOLEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Denominaciones de Origen de Castilla-La Mancha --DO Valdepeñas, DO La Mancha y DO Queso Manchego-- han considerado "una mayor garantía" el acuerdo alcanzado por China y la Unión Europea para proteger sus productos de falsificaciones, aunque afecte de manera diferente a cada una en su ritmo de trabajo habitual para llevar productos al gigante asiático.

Así lo han manifestado, en declaraciones a Europa Press, representantes de las tres denominaciones de origen a las que atañe este acuerdo que aprobó el pasado 12 de noviembre el pleno del Parlamento Europeo, incluyendo a una docena de productos españoles, entre los que se encuentran los vinos Valdepeñas, de La Mancha y el queso manchego.

La directora de Marketing de la DO Valdepeñas, Inma Moreno, ha dado importancia al acuerdo por ser "de los primeros del país" en ser protegidos con la relevancia que tiene China como destino de exportaciones, con un volumen considerable de botellas.

DO Valdepeñas exporta vino embotellado y no a granel, por lo que consideran esta forma de lanzar el producto como una "doble garantía" de cara a posibles fraudes o plagios.

Por suerte, ha explicado Moreno, en esta denominación de origen no han tenido incidencia alguna en cuanto a falsificaciones, y añade que el vino que se exporta, si se envasa en destino, puede tener más probabilidad de ser plagiado.

En cuanto al balance provisional que DO Valdepeñas puede realizar de este año de crisis, a la espera de cerrar 2020, la directora de Marketing ha precisado que se ha observado un descenso del 20 por ciento en cuanto a exportaciones en el mes de septiembre.

Sin embargo este descenso, por el momento, podría compensarse con la fortaleza de sus vinos en el canal de supermercados a nivel nacional. "Esperamos acabar un año con cifras de estabilización", ha afirmado.

DO LA MANCHA

El gerente de la DO Valdepeñas, Ángel Ortega, ha valorado este acuerdo como "una mayor garantía", ya que China es el principal comprador de vinos embotellados y porque las falsificaciones traían problemas como que no podían vender allí, al haber otras marcas --falsas-- ya registradas.

Se trata de un mercado --el chino-- en el que esta Denominación de Origen ha tenido un gran crecimiento "exponencial", a diferencia el mercado europeo que está "muy saturado" en vinos y donde la competencia es "brutal", tal y como ha explicado Ortega.

Este pacto con China debería llevar añadido un acuerdo comercial con la Unión Europea, porque Europa es "muy excedentaria en vinos" y tiene unos aranceles "muy altos", por lo que es necesario que se "reconozca ese valor añadido" en los productos de la región.

A pesar de que los plagios seguirán existiendo, ahora "tienes la razón de tu parte", ha afirmado el gerente de la DO La Mancha. El volumen de bodegas pertenecientes a la misma y que llevan sus productos a China se cifran entre 30 y 40, tanto las que generan mayor volumen como las que dedican su producción a nichos concretos.

En cuanto a la caída de ventas en este país debido a la crisis del coronavirus, Ortega, que ha señalado que este año tendrá una "estadística mala", ha confiado en que con la reactivación de la economía de China se pueda relanzar el mercado del vino.

DO QUESO MANCHEGO

Por su parte, el director de Organización de la DO Queso Manchego, Pedro Condés, ha señalado que la exportación de queso al mercado chino no es muy significativa, aunque ha calificado el acuerdo de forma positiva para las relaciones comerciales entre China y Europa.

Condés ha precisado que si en 2019 la DO exportó 38.200 kilos al Líbano, en China la cifra ascendió a los 23.250 kilos, lo que representa la mitad de volumen de producto exportado.

El papel poco significativo del gigante asiático como destino de exportaciones puede explicarse, según Condés, a que esta cultura no tiene el queso como alimento usual en su dieta, sustituyéndolo por otros como el tofu.