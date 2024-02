Día Mundial de la Radio: Un recorrido por todas las provincias de la región con cinco historias de ondas y luces rojas

TOLEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio, y Europa Press ha querido brindar un pequeño homenaje a cinco proyectos radiofónicos, cinco historias de ondas y luces rojas más allá de las emisoras generalistas.

La historia de César Martínez y sus 35 años pegado a un micrófono que ahora emite desde Riópar; el proyecto de Juan Luengo que sueña con el Ondas desde un escaparate de la calle Calatrava de Ciudad Real; los 14 años de la radio universitaria de la UCLM por cuyos estudios han pasado más de 1.300 alumnos; Radio Arrebato y sus 37 años desde su creación en el instituto más antiguo de Guadalajara y de Castilla-La Mancha; o Futuro FM, una emisora que roza la mayoría de edad como pegamento de las manchas de Toledo y Cuenca desde Cabezamesada, cinco historias que contar y que vienen a demostrar que la radio no sólo está muy viva, sino que además sigue siendo imprescindible.

Un reportaje creado a xx manos y gracias al trabajo de María Mencías, María Izquierdo, Christian Zampini, Belén Monge y Patricia Galiana; con Jorge Rodríguez, Juan Ignacio Gómez, Rafa Martín y Javier Cofreces a los mandos de las cámaras.

César Martínez, el 'hombre radio' que morirá pegado al micro, se reinventa por enésima vez desde Riópar y para el mundo

RIÓPAR (ALBACETE)

César Martínez roza los cuarentaytodos, y lleva casi los mismos años pegado a un micrófono y haciendo radio en cualquiera de sus formas. Quizá porque no sepa hacer otra cosa, y es que la hace muy bien, porque la radio es inherente a su persona, y porque más que una destreza, para César es su forma de ser.

En conversación con Europa Press desde el estudio de radio en el que emite todos los días de 7.00 a 10.00 en el corazón de Riópar, César Martínez hace un repaso de una carrera que le ha llevado a gestionar decenas de proyectos muy dispares entre sí.

Nacido en Motilla del Palancar, es un histórico de la radio castellanomanchega y comenzó en la Cadena SER motillana, haciendo desde deportes hasta informativos sin dejar de lado los programas musicales.

Ha gestionado distintas emisoras municipales como en Honrubia, Valverde del Húcar, Chillarón de Cuenca o Cuenca capital, en esta última etapa al frente de Cadena COPE y Punto Radio, y compatibiliza su emisión en AirMaxFM con su faceta de 'speaker' para eventos deportivos de la Diputación de Albacete.

Tras una vida de radio y aunque no tiene prisa, sí que tiene claro que acabará en el medio. "He nacido para la radio. Empecé a los 16 años y espero morire la radio. Que me muera rápido, queno sufra, y que sea en la radio", asevera.

Un comunicador que ha encontrado en las ondas "la chispa de la vida" y a través de las cuales ha hecho de todo, "desde entrevistar a un presidenteo a un agricultor".

"Me he criado en la calle y la calle me ha hecho locutor y me ha hecho comunicador. No soy periodista, para eso hace falta una carrera, pero para comunicar hay que tener vocación, casi un don", asevera.

César Martínez, que desde la modestia dice que su carrera se ha limitado a "jugar en Tercera División, alguna vez en Segunda", se ha mostrado orgulloso de su recorrido profesional y de haber podido disfrutar de su pasión de forma ininterrumpida.

AIRMAXFM, DESDE RIÓPAR Y PARA TODO EL MUNDO

El locutor está a punto de cumplir un año en su nuevo proyecto, y bajo el amparo de la marca AirMaxFM y con el impulso de un empresario local, emite desde Riópar su particular 'morning show' que puede escucharse por más de 40 frecuencias a lo largo de todo el territorio nacional.

Una oportunidad profesional que le ha llevado a "disfrutar del mundo rural" y de las sierras de la provincia de Albacete, una zona "maravillosa, espectacular".

Desde su casa y en su "particular burbuja" de un modesto estudio con autogestión, se muestra feliz.

Explica su proyecto agradeciendo la apuesta persona de su "jefe" e impulsor, José Ignacio, empresario que "está trabajando para ofrecer Internet a toda la comarca" en una zona de la España vaciada, "la esencia de la España rural".

"Aquí no llegan los grandes o no han querido llegar porque no sacan suficiente rentabilidad, pero José Ignacio apostó por la zona y por algo tan importante como dar Internet a una comarca incomunicada", señala antes de detallar que el proyecto es paralelo a la nueva emisora que también funciona por Internet y que puso en manos de César Martínez.

Aunque en la ciudad "están acostumbrados a todo tipo de mediosde comunicación", en los pueblos hay una "brecha digital" que AirMaxFM quiere solventar, apostando por un medio "que sigue siendo el más cercano y seguido".

"La apuesta es por y para nuestros pueblos, para ponerlos en valor, para dinamizar la comarca, para unir a todos, sin discrepar y sin crispar. Hemos venido a hacer radio que se convierta en parte de la familia de cada uno", indica.

Desde su programa 'La mosca mañanera' que se escucha desde Canarias hasta Andalucía pasando por Cantabria, Asturias o Cataluña, utiliza su alcance como escaparate de toda la comarca y de la provincia de Albacete, convirtiéndose así en embajador de la tierra que le acoge.

No se cansa por tanto de "dar a conocer" las sierras de Alcaraz y del Segura, una zona que "tiene mucho que ofrecer" y para la que utiliza su "ventanita" como escaparate.

También la radio puede servir, en su opinión, como agnte "vertebrador" de los vecinos que la escuchan y como medio privado "al servicio de lo público".

Aunque "es muy difícil mantener una radio porque los costes son cada vez mayores", asegura que "queda radio para rato", ya que nunca faltarán los oyentes.

La radio puede "ayudar a un montón de gente" y eso es lo que intenta cada mañana. "Si en un momento determinada hemos pintado a alguien una sonrisa en la cara, aunque sólo haga feliz a un oyente al día, con eso me vale. No necesito ser el más escuchado, no me importa no salir en el EGM".

"LA RADIO NO VA A DESAPARECER"

Pese al auge de otras formas de hacer radio, asegura que la tradicional "no va a desaparecer". Ni siquiera la Inteligencia Artificial amenaza las ondas tradicionales, a juicio del experto.

Onda Metropolitana, radio nacida en un cuarto piso de Ciudad Real hasta abrirse en canal en un escaparate de Calatrava

CIUDAD REAL

Juan Luengo comenzó su sueño radiofónico hace 11 años, emitiendo desde el salón de su piso, situado en la cuarta planta de un edificio en Ciudad Real. Así nació Onda Metropolitana, una radio local que el año pasado dio un salto abriendo sus puertas en el número 46 de la Calle Calatrava. Muchos de sus programas se emiten desde este local con un enorme escaparate desde donde invitan a participar a todo aquél que pase por allí.

La radio también emite directos desde la calle. Como cuenta Luengo, su fundador "su estilo es estar más en la calle que en un cuarto piso" porque "hacen directos desde cualquier sitio". El 8 de marzo irán a la Asociación de Mujeres, el 27 de febrero estarán emitiendo en directo desde una residencia de mayores y en marzo lo harán con un combate de la Escuela de Boxeo de Ciudad Real.

Onda Metropolitana solo emitía música, principalmente swing, hasta que el 13 de febrero de 2023, Día de la Radio, se transformó en una emisora por y para los ciudadrealeños, transmitiendo en el dial 104.4.

Con este cambio, llegaron nuevos programas de personas que querían emitir desde Onda Metropolitana. Hasta ahora, un total de 30 conforman la parrilla de esta emisora que tocan diversos temas: Historia de Ciudad Real, música, deportes, psicología, emprendimiento venezolano y literatura, entre muchos otros.

Además, Luengo revela que inaugurarán dos radios en dos institutos de Ciudad Real con las que emitirán combates de matemáticas y batallas de deletreo en directo. "Los alumnos tendrán su propia emisora, igual que la Asociación de Mujeres donde se hará un programa en el que solo participarán mujeres y pasarán muchas personas de toda índole y condiciones, será muy bonito y creo que merece mucho la pena", dice.

Su fundador se muestra orgulloso cuando habla de la participación en la radio, donde cada programa suele tener unos 3 o 4 locutores. "Tenemos una renta per cápita de locutores en Ciudad Real asombrosa, hay más locutores que barrenderos por ejemplo", asegura.

Tras dar el gran paso a la calle, Luengo confiesa que "a la gente que pasa por allí y que les ve en el escaparate, les da curiosidad" y que incluso participan en los programas. "Hace un par de semanas se pusieron en el escaparate una niña pequeña de 8 o 10 años y su abuela, les dije que entrara y se sentaron con nosotros", cuenta.

"Otro día, estábamos transmitiendo un partido de balonmano y entraron cuatro chavales y les pregunté qué querían, me dijeron que si esto era un bar, les dije que era una radio y se quedaron con nosotros. La semana siguiente trajeron a sus entrenadores", añade entre risas.

PREMIOS ONDAS

Onda Metropolitana será presentada a los Premios Ondas. Según cuenta Luengo, aspiran a conseguir los galardones a Mejor Programa de Radio de Proximidad y al de Mejor Idea Radiofónica porque "uno no puede ir sin el otro".

"Nuestra idea era hacer una radio de cercanía y la cercanía ha sido nuestra idea, hacemos programas de todo tipo y para todas las edades, en el formato de consumo cercano y actual", añade

Asegura que "están luchando" por conseguirlo. "Los directos con público enganchan más, yo siempre he pensado que la radio tenía que salir, el oyente está cambiando", dice añadiendo que "el consumidor de audio necesita de la interacción, la radio tradicional se ha tenido que adaptar forzosamente" por lo que "han comenzando a hacer radio con el oyente y no con las marcas".

Así, está seguro de que su radio no es como las convencionales: "Nuestro público se interesa por la agenda durante las mañanas, durante la tarde por el entretenimiento y por la noche tienen la opción de la relajación , pero tampoco les obligamos a que consuman un programa con un horario".

Con ello, subraya que "no quieren grandes marcas ni grandes audiencias". "No vamos a la locura máxima, hacemos la radio desde el oyente, esa será nuestra candidatura a los Ondas, la de presentar muchos programas a muchos oyentes, a audiencias pequeñas y diferentes pero muy cercanas".

La radio de UCLM en Cuenca avanza tras enamorar al primer flechazo de luz roja a más de 1.300 futuros profesionales

CUENCA

Desde su inauguración en 2010, la radio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha sigue siendo el soporte donde ya se han fogueado más de 1.300 alumnos, en un contexto en el que mientras aprenden a ejercer el oficio, sus integrantes y profesores tienen claro que el podcast no matará a la estrella radiofónica pese a su auge.

La radio universitaria de la región, en la que alumnos y estudiantes coinciden en que, a pesar de esta irrupción de nuevas plataformas, la radio sigue siendo un medio tradicional "con mucho recorrido" que sigue enamorando a los alumnos de la Facultad de Comunicación de Cuenca. Estudiantes y profesores han relatado a Europa Press cómo es el primer contacto profesional para los alumnos de Periodismo y Comunicación Audiovisual con un medio que todavía tiene mucho futuro y mucho que ofrecer.

La periodista y profesora asociada en la Facultad de Comunicación, Noelia Barroso, se muestra convencida de que a la radio convencional "le queda mucho recorrido" porque "hay una cosa que no se puede suplir con la radio a la carta: que es la inmediatez, la última hora, ese acompañamiento y esa radio cercana".

El auge de los podcast no hace más que sumar a un medio tradicional como es la radio, y aunque Barroso considera que va a haber mucha más radio a la carta en el futuro, la radio convencional va a permanecer ahí, porque la inmediatez y la última hora, "no se puede sustituir con un podcast". Son dos medios que, según esta docente castellanomanchega, están obligados a convivir.

La esencia de la radio sigue atrayendo a los futuros profesionales de los medios de comunicación, según afirman los estudiantes de la Facultad de Comunicación de Cuenca, que cuenta con unos equipos de última generación. La radio es una de las asignaturas fundamentales dentro del plan de estudios de la Facultad y es allí, en los estudios universitarios, donde tienen ese primer encuentro con este medio.

Hay alguna parte del alumnnado que está interesada en la radio convencional, la radio de toda la vida, la radio más informativa, la radio incluso musical; y luego hay otra vertiente, hay otra parte de los alumnos que está mucho más interesada en el tema de los podcast, "porque para ellos el contacto con la radio a día de hoy son los podcast", asegura la profesora Noelia Barroso.

Podcast que se descargan en sus dispositivos y que escuchan en el momento que ellos quieren y normalmente podcast de temas que a ellos les interesan. Pero ellos siguen interesados en la radio. Es más, aunque al principio los estudiantes tienen "un poco de miedo al micrófono", cuando acaba la asignatura, muchísimos acaban confesando a sus profesores que a ellos lo que les gusta es hacer radio.

Si acabará el podcast con la radio tradicional, es una de las preguntas que muchos de los expertos se hacen. Sin embargo, son muchos los que aseguran que la radio tiene futuro. "Al final los podcast es radio a la carta, radio en diferido, pero no se distancia tanto del lenguaje que se utiliza en la radio convencional".

"La diferencia radica en que podemos tener más tiempo para tratar un tema en concreto, un tiempo del que no dispondríamos en la radio convencional", manifiesta Barroso, que también es redactora y locutora en la radio. La ficción sonora es otro formato que se ve en la Facultad de Cuenca, una manera de hacer podcast que les gusta mucho a los alumnos. "A veces construyen ficciones sonoras de categoría. Yo me he sorprendido, son muy creativos".

DÍA DE LA RADIO EN MAYO

José María Herranz, el decano de la Facultad de Comunicación, también ha hablado con Europa Press y ha explicado que, además de las asignaturas, hay muchas otras iniciativas que se desarrollan en el centro y que también intentan buscar "darnos a conocer".

Todos los años, la Facultad organiza el Día de la Radio a finales de mayo, donde se hace radio de continuidad durante casi cinco o seis horas, que es lo que normalmente no se puede hacer en una práctica.

Asimismo y, además de los podcasts que van grabando los alumnos, hay una colaboración con CMMedia, a través de 'El Ágora', un programa realizado por los estudiantes de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

"Intentamos, de una u otra manera, que todos los elementos o todas las posibilidades que da la radio se puedan desarrollar en nuestro centro. Incluso el año pasado, cuando tuvimos las elecciones municipales, aquí se grabaron las entrevistas a todos los candidatos a la Alcaldía de Cuenca, que también lo hicimos en streaming y están colgados en YouTube. Con lo cual, intentamos, de alguna manera, que todas las posibilidades se muestren", señala el decano.

José María Herranz también se ha pronunciado sobre el futuro de la radio, un futuro que va a continuar aunque "no sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar, porque ahora estamos asistiendo al auge de los podcast y a programas que, por ejemplo, se hacen en directo y llenan pabellones cuando eso hace un tiempo era prácticamente impensable".

"El futuro es un poco complicado, pero yo lo que tengo claro es que la radio va a seguir funcionando. Probablemente la tecnología nos permita incluso hacer radio en directo, pero que tú puedas ir en un tiempo más reducido el poder ir actualizando esa información y que esa información vaya generando unos auto informativos".

HABLAN LOS ESTUDIANTES

Para conmemorar este Día Mundial de la Radio, Europa Press ha querido dar voz a todos aquellos universitarios que escribirán el futuro de la radio. Muchos de ellos confiesan sentirse "intrigados" por su primer contacto profesional con un medio que sigue interesando a los jóvenes. El consumo de radio y nuevas tecnologías es otro debate de los que hablan estos estudiantes, pero a pesar de ello aseguran que "la esencia de la radio no ha desaparecido".

Defienden que la radio tradicional ha evolucionado y ha sabido transponerse a lo que viene a ser los nuevos medios, por lo que ven que tiene "mucho futuro". Aunque es verdad que ahora el mundo es un poco más visual, siempre estará ahí la posibilidad de tenerla de fondo o tenerla de acompañamiento, reconocen.

Muchos de ellos confiesan que se han lanzado a nuevas aventuras y han creado sus propios podcast porque lo que les gusta es hablar en la radio detrás de un micrófono. Los podcast han abierto el mundo a gente joven y es una manera de llegar más fácil al mundo de la radio.

Aunque algunos universitarios creen que los podcast se acabarán escuchando más que la radio, sí que admiten que la radio es esa tradición, ese gusto de ir en el coche, encenderte la radio cuando no quieres escuchar música y ponerte cualquier emisora tradicional.

"Creo que la radio no va a acabar, pero si va a empezar a perder un poco más de protagonismo", opinan los alumnos de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Facultado de Cuenca.

Radio Arrebato, 37 años de corazón amateur que germinó en el Brianda de Mendoza y sigue latiendo gracias a su alumnado

GUADALAJARA

Era la primavera de 1987 en Guadalajara cuando Radio Arrebato tomaba forma como emisora local completamente amateur, nutriéndose para ello del alumnado del Instituto Brianda de Mendoza, donde mantiene su sede 37 años después.

Radio Arrebato, cuya 'alma mater' siguen siendo los alumnos y antiguos alumnos de este centro escolar, pero actualmente está abierta a la participación de particulares, asociaciones y cualquier entidad interesada en hacer llegar a los vecinos de esta capital y alrededores sus propuestas o inquietudes. La única premisa, no emitir publicidad para no competir con las emisoras comerciales.

Hace 37 años, el Instituto Brianda de Mendoza --el más antiguo de Castilla-La Mancha y el quinto más antiguo de España-- celebraba su 150 aniversario. Un grupo de alumnos del centro tenía una radio pirata en su casa y al alumnado y los profesores del centro, entre ellos el profesor y poeta Fernando Borlán, les pareció que podría ser una buena idea retransmitir a través de la radio las actividades programadas con motivo de esta conmemoración. La actividad tuvo tanto éxito que se decidió abrir la emisora en el propio instituto para poder radiar programas diariamente.

Desde entonces, coincidiendo con el calendario escolar del Brianda de Mendoza, se sigue haciendo radio desde un despacho del centro acondicionado para ello. Lo que en su día era una pequeña habitación de profesor habilitada como estudio y aislada para ello con cartones de huevos, hoy ya se ha modernizado y sustituido los cartones por elementos de aislamiento.

El periodista Álvaro Nuño Plaza, antiguo alumno del instituto, es el director de la emisora y el presidente de la Asociación de Amigos del Instituto Brianda de Mendoza, que es quien gestiona una radio que, sin duda, sobrevive gracias a la colaboración del centro en los gastos del estudio, la subvención de Ayuntamiento y a la participación, con una pequeña cuota anual para cubrir gastos, de los participantes en los distintos programas.

Una programación que se puede escuchar en el dial 107.4 FM, y desde 2007 también en www.radioarrebato.net. Además de a través de los podcast.

"Aquí se hace radio todos los días, en el horario y calendario escolar, es decir, de octubre a junio", afirma Nuño, recordando que desde 1992 también retransmiten en directo el Maratón de los Cuentos, evento cultural por excelencia de Guadalajara, con el que se ponen el broche de oro a cada temporada de emisión hasta que de nuevo llega el mes de octubre.

Se trata de una radio libre que emite siete horas al día (de 14.30 a 21.30), de lunes a viernes, con programas muy variados que van desde la música hasta todo tipo de inquietudes de distintas asociaciones de mujeres, culturales, de discapacitados o de Ecologistas en Acción. "Aquí tienen cabida todo tipo de propuestas, y si bien nunca ha habido debates o coloquios de política, es porque no se han pedido", señala su director.

El curso pasado, Radio Arrebato terminó con unos 78.000 oyentes registrados en la página web. Como preludio a este Día de la Radio, este año, el estudio se sacó al hall del Brianda el pasado día 9 para conmemorar esta efeméride, ya que el IES cierra varios días de Carnaval.

RADIO TIJUANA POR LA MÚSICA LOCAL

Álex Soto y Fabio Peracho son antiguos alumnos del instituto que tienen un programa de música. Es la cuarta temporada de Radio Tijuana, con el que también tratan de impulsar la cultura local en cualquier vertiente.

"Nos divertimos muchísimo haciendo radio. Hay gente que va a jugar al fútbol una hora y nosotros preferimos hacer radio una hora", apunta Peracho.

Desde esta pequeña emisora de radio, cada año, antes de arrancar su actividad, envían una nota de prensa a los medios, invitando a la participación ciudadana, al igual que lo hacen con la Concejalía de Participación Ciudadana, para que contacten con las asociaciones que quieran participar con un programa anual de una hora de emisión, un día a la semana. Actualmente hay 35 programas semanales, una cifra que para Nuño es relevante.

"No hay ni que tener conocimientos técnicos para participar porque desde la radio les enseñamos a manejar el control. Con experiencia y algo de ayuda por el resto de los compañeros, los programas salen adelante", apunta satisfecho.

RENOVACIÓN CONSTANTE

Para el también presidente de la asociación, el objetivo es claro, conseguir que Radio Arrebato no solo se mantenga sino que se vaya renovando con la entrada de gente joven, con nuevas ilusiones. Por ello, anima a todos los chavales con iniciativa y amantes de este medio de comunicación, que les guste el periodismo o que quieran hacer llegar sus inquietudes a los guadalajareños, a que se acerquen a esta radio, donde, sin duda, tendrán los micrófonos abiertos.

La larga vida de esta emisora y su acercamiento a la sociedad ha hecho favorecedora a Radio Arrebato de un reconocimiento recibido recientemente por parte del Consejería de Bienestar Social, por su apertura a la sociedad.

Futuro FM, el sueño de Edu Horcajada que lleva 17 años cosiendo con ondas la identidad de La Mancha desde Cabezamesada

CABEZAMESADA

Sonaba 'Carros de Fuego' en la 91.2 a la altura del toledano municipio de Cabezamesada el 4 de junio de 2007 cuando una voz inédita en ese dial daba los buenos días por primera vez. "Comienza una nueva andadura en la que pensamos en el presente y sobre todo en el futuro". Era Edu Horcajada, que soñó hace 17 años una radio comarcal con la antena clavada en su pueblo y la soñó como imagen de marca de un trozo de Las Manchas de Toledo y Cuenca con mucho que compartir y a las que empezó a apretarles las costuras desde las ondas.

Así es Futuro FM, que desde su estudio en Cabezamesada tiene músculo para emitir 10 horas diarias de producción propia, dando cobertura no sólo a la actualidad, sino a las costumbres y a la propia razón de ser de más de una decena de pueblos.

Edu Horcajada detalla los inicios de su proyecto, tras una carrera periodística previa que le había llevado a desempeñar su oficio en distintos medios locales de radio y televisión.

Tras unos meses parado y con la crisis continental carburando, apostó el resto y empezó a darle forma a su idea más ambiciosa. "Qué mejor que hacerlo en mi sitio, en mi pueblo, en mis raíces, que mejor que aquí para llevar el proyecto que siempre he soñado".

Esa primera piedra fue el preludio de todo lo demás, hasta haber conjugado un medio de comunicación que sirve como altavoz de todo lo que tienen que ofrecer dos comarcas.

Un territorio donde, tal y como defiende, también se genera información e historias que contar, razón por la cual Futuro FM vino a llenar "un vacío informativo" en esta zona.

Y todo con la intención de hacerlo como "producto de cercanía" y ofreciendo la frecuencia a toda la ciudadanía.

"Podríamos haber apostado por algo más generalista, pero a la gente lo que le interesa es esa cercanía, saber qué pasa en su pueblo", asevera.

Un modelo desvinculado de la política más allá de lo informativo que le ha permitido surcar las legislaturas conviviendo con gobiernos locales y provinciales de varios colores políticos.

IDENTIDAD CULTURAL

El catálogo cultural de la comarca tiene su escaparate en Futuro FM, que tiene en la vendimia la piedra angular de toda la programación anual, "un punto clave" con programación especial. "Ahí nos dimos cuenta de cuáles eran nuestros pilares y objetivos y nos sentimos orgullosos. Con ello, la gente nos identifica".

Recuerda en este punto que al arrancar las emisiones, "mucha gente de la zona escuchaba otro tipo de radios musicales o de información". "Pero al llegar nosotros, tocamos que en tractores, tiendas, coches... A los sitios donde íbamos, la radio que se escuchaba era la nuestra. Y ese es el mejor regalo".

La interacción continua con sus vecinos y la información cercana han conformado la receta del éxito de una radio que arrancó "de forma amateur, con una consola de mesa y una antena que no tenía fuerza y cubría muy poca distancia".

El paso del tiempo ha conseguido ser aliado para lograr "un cambio radical en todos los sentidos" en una radio que se ha adaptado a los avances y ya figura en soportes digitales, mirando ya de frente al futuro que supondrá el sonido digital que está comiendo terreno a la frecuencia modulada en toda Europa.

Un corto plazo en el que, según Horcajada, la radio en vivo y en directo seguirá latiendo más allá de nuevas fórmulas como los podcast. "Nosotros vamos al directo, a donde está la noticia, a donde está la fiesta. En verano, a las piscinas... Esa es la radio que nosotros quisimos y que seguimos queriendo".

Esa raíz no impide en todo caso incorporar avances como el soporte audiovisual, grabando entrevistas en el estudio o emitiendo imagen en redes.

ONDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Para Horcajada, este proyecto, a punto de cumplir la mayoría de edad, sirve también como arma contra la despoblación.

"Tenemos cinco trabajadores, gente que ha aprovechado esta oportunidad laboral y que no se ha ido a la capital. Qué mejor que trabajar en tu pueblo y trabajar en lo que te has formado", apunta.

La marca cuenta con una clientela fiel, un pequeño comercio que sigue anunciándose y sigue estando vivo.

"Mantenemos la esencia junto al típico supermercado de barrio, junto a la mercería de toda la vida, y eso a la gente le gusta. Por eso intentamos, además de entretener, luchar por nuestros pueblos".

En 17 años de periplo, la alineación de gala de todo el equipo de Futuro FM la completan María Rodríguez, Úrsula Pérez y Raquel Salinero; con los colaboradores José Ibáñez, Jesús González, Víctor Almansa, Andrés Honrubia y Carlos M Dj.

Más allá de la luz roja de Cabezamesada que se emite en el 91.2, el grupo de comunicación abarca más territorio manchego con Radio Mora en el 107.8 y Radio Quintanar en el 107.9.