Diez municipios de la Mancomunidad Torcón II, sin agua apta para el consumo

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TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez municipios de la Mancomunidad Torcón II --Casasbuenas, Cuerva, Gálvez, Las Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, Noez, Pulgar, San Pablo de los Montes, San Martín de Montalbán y Totanés-- no disponen de agua apta para el consumo humano, a causa del estado del pantano que les abastece.

Dicha mancomunidad, en un comunicado, ha informado de que tras los últimos análisis realizados, el agua de la red no debe utilizarse para beber ni para cocinar, ni tampoco para la higiene de alimentos. Sí es apta para uso sanitario, limpieza doméstica y ducha, siempre que se evite su ingesta.

"Desde la Mancomunidad estamos trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible y les mantendremos informados puntualmente de cualquier novedad".

"Lamentamos profundamente las molestias ocasionadas y les pedimos paciencia y comprensión ante una situación ajena a esta mancomunidad, derivada del estado del pantano. Se ruega, además, hacer un uso extremadamente responsable del agua", han pedido desde esta entidad supramunicipal.